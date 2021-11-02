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02/11/2021 11:46

【國安立法】前學生動源鍾翰林擬認分裂國家及洗黑錢，明區院審理

　　《經濟通通訊社２日專訊》前學生動源召集人鍾翰林涉嫌違反《香港國安法》，被控串謀發
布煽動性刊物、分裂國家及兩項洗黑錢罪。案件原訂今日在區域法院開審，但經控辯雙方認罪協
商，鍾翰林擬承認一項分裂國家及一項洗黑錢罪，惟需待辯方確認承認案情。案件押後至明（３
日）早答辯，期間鍾翰林繼續被還柙看管。
　　１９歲的鍾翰林被控於２０２０年７月１日至１０月２７日期間，在香港與其他人積極組織
、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相
威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。
　　他亦被控在去年４月２９日至１０月２７日期間，涉嫌與其他人串謀發布煽動刊物，意圖引
起憎恨或藐視特區政府或激起對其離叛、激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法
制定的事項、引起居民間的不滿或離叛、煽惑他人使用暴力或慫使他人不守法或不服從合法命令
的煽動刊物。
　　至於兩項洗黑錢罪，指他於２０１８年１月１９日至去年１０月２７日期間，以鍾翰林的名
義在Ｐａｙｐａｌ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｌｉｍｉｔｅｄ持有的帳戶內總值約１３﹒３萬元款
項；以及於２０１８年１月２日至去年１０月２７日期間，以鍾翰林的名義在匯豐銀行的帳戶內
總值５８﹒２萬元款項，涉嫌全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理
該財產。（ｃｌ）（ｚｚ）

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