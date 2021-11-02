《經濟通通訊社２日專訊》海航科技（０２０８６）公布，於１０月３１日接獲間接控股股
東海航集團的通知，有關海航集團等３２１家公司實質合併重整案重整計劃獲得法院裁定批准。
根據通知，同日海航集團收到法院送達的《民事裁定書》。法院裁定批准重整計劃並終止海航集
團等３２１家公司的實質合併重整程序。有關裁定為終審裁定。
該集團確認，有關事件目前對業務運營無重大不利影響。目前生產經營正常，運營管理穩定
。（ｗｈ）
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02/11/2021 08:02
海航科技（２０８６）控股股東海航集團重整計劃獲終審裁定批准
《經濟通通訊社２日專訊》海航科技（０２０８６）公布，於１０月３１日接獲間接控股股
東海航集團的通知，有關海航集團等３２１家公司實質合併重整案重整計劃獲得法院裁定批准。
根據通知，同日海航集團收到法院送達的《民事裁定書》。法院裁定批准重整計劃並終止海航集
團等３２１家公司的實質合併重整程序。有關裁定為終審裁定。
該集團確認，有關事件目前對業務運營無重大不利影響。目前生產經營正常，運營管理穩定
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