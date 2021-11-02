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即市新聞

02/11/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９億人幣，買長汽沽保利協鑫

　　《經濟通通訊社２日專訊》恒指周一（１日）低開１０８點，報２５２６８點。最高跌
１０６點報２５２７０點，最低跌４０４點報２４９７２點。恒指收報２５１５４點，跌２２２
點或０﹒８８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３﹒９億元人民幣，減少８０％。長城汽車（０２３３３）、
比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是保利協鑫能源
（０３８００）、騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１３５０﹒９３億元增加７％。其中港股通成交３０４﹒６億元，佔總成交
２２﹒５％。

＊保利協鑫勁升八成北水散水＊

　　長城汽車跌５﹒９８％報３３元，北水淨買入４﹒２億元。比亞迪股份跌３﹒１７％報
２８７﹒２元，北水淨買入３﹒２億元。中國移動升０﹒６２％報４８﹒５５元，北水淨買入
１﹒９億元。自４月１日開市前停牌的保利協鑫昨日（１日）復牌，收市升８１﹒８２％報
３﹒６元，北水淨賣出１３﹒３億元。騰訊控股跌２﹒３７％報４６９﹒６元，北水淨賣出
３﹒８億元。藥明生物跌５﹒８３％報１１１﹒５元，北水淨賣出３﹒８億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長城汽車　　（０２３３３）　　　　　　４﹒２５
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　３﹒１６
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　１﹒９０
　　安踏體育　　（０２０２０）　　　　　　１﹒６４
　　創維集團　　（００７５１）　　　　　　１﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　保利協鑫能源　（０３８００）　　　　－１３﹒３２
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－３﹒８４
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－３﹒７８
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒４１
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－１﹒１３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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