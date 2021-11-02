【北水炒Ｄ乜】淨流入３﹒９億人幣，買長汽沽保利協鑫

《經濟通通訊社２日專訊》恒指周一（１日）低開１０８點，報２５２６８點。最高跌
１０６點報２５２７０點，最低跌４０４點報２４９７２點。恒指收報２５１５４點，跌２２２
點或０﹒８８％。
按額度計算，北水全日淨流入３﹒９億元人民幣，減少８０％。長城汽車（０２３３３）、
比亞迪股份（０１２１１）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是保利協鑫能源
（０３８００）、騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交１３５０﹒９３億元增加７％。其中港股通成交３０４﹒６億元，佔總成交
２２﹒５％。
＊保利協鑫勁升八成北水散水＊
長城汽車跌５﹒９８％報３３元，北水淨買入４﹒２億元。比亞迪股份跌３﹒１７％報
２８７﹒２元，北水淨買入３﹒２億元。中國移動升０﹒６２％報４８﹒５５元，北水淨買入
１﹒９億元。自４月１日開市前停牌的保利協鑫昨日（１日）復牌，收市升８１﹒８２％報
３﹒６元，北水淨賣出１３﹒３億元。騰訊控股跌２﹒３７％報４６９﹒６元，北水淨賣出
３﹒８億元。藥明生物跌５﹒８３％報１１１﹒５元，北水淨賣出３﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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長城汽車 （０２３３３） ４﹒２５
比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒１６
中國移動 （００９４１） １﹒９０
安踏體育 （０２０２０） １﹒６４
創維集團 （００７５１） １﹒３７
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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保利協鑫能源 （０３８００） －１３﹒３２
騰訊控股 （００７００） －３﹒８４
藥明生物 （０２２６９） －３﹒７８
美團 （０３６９０） －１﹒４１
吉利汽車 （００１７５） －１﹒１３
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