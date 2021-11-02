《日入而息》渣打上季稅前法定溢利升逾倍，本港９月零售遜預期

《今天重點》
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渣打（０２８８８）首三季稅前基本溢利按年升３９％，
信貸減值降９７％；渣打第三季除稅前
基本溢利升４４％，除稅前法定溢利升１﹒３倍
渣打（０２８８８）將繼續特別謹慎地監察對商業房地產
的風險敞口；渣打料明年全年度收入可
望重返增長率５－７％的指引水平；渣打首三季淨息差１
﹒２３％，有形股東權益基本回報升至
８﹒６％
本港零售貨值連升八個月，９月升幅放緩至７﹒３％遜預
期
卓佳再易主予霸菱亞洲私募基金，估值升至２１５億元
京東「雙１１」首日：１３９個品牌下單金額破億元
消息指年底前有望局部通關，商務及奔喪等可申請
陳祖恒參選立法會料挑戰鍾國斌，金融界陳振英爭連任
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《即日市況》
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恒指低收５４點報２５０９９，科指升３４點報６３１４
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《深滬股市》
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恐慌情緒急襲，滬指曾刷兩個月低全日收跌１﹒１％
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《美元匯價》
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建議短線低位買入美元
歐元最新報１﹒１５９２╱９５，日圓最新報１１３﹒６４╱６５
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《公司業績》
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渣打（０２８８８）首三季稅前基本溢利按年升３９％，信貸減值降９７％；渣打第三季除稅前
基本溢利升４４％，除稅前法定溢利升１﹒３倍
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《公司資訊》
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渣打（０２８８８）將繼續特別謹慎地監察對商業房地產
的風險敞口；渣打料明年全年度收入可望重返增長率５－
７％的指引水平；渣打首三季淨息差１﹒２３％，有形股
東權益基本回報升至８﹒６％
傳宏信建設發展擬香港ＩＰＯ，集資最多３９億元
迅銷（０６２８８）董事會准派付年度末期股息，每股２
４０日圓
網易（０９９９９）申請註冊多項「元宇宙」商標
微創機器人－Ｂ（０２２５２）期望在年底前後數個產品
相應獲批
傳長實（０１１１３）增持飛機租賃合營權益至９０％
卓佳再易主予霸菱亞洲私募基金，估值升至２１５億元
南戈壁（０１８７８）料臨時關閉策克入境口岸將影響其
銷售及現金流
字節跳動重組六大業務板塊抖音版圖擴，周受資不再兼任
ＣＦＯ
據報港交所（００３８８）擬放寬對特殊目的收購公司（
ＳＰＡＣ）的上市框架；歐冠昇稱港交所正檢視ＳＰＡＣ
上市機制，醫療板塊等推動市場增長
高鑫零售（０６８０８）過去半年是最困難時期，冀下半
年業務錄正增長
中生製藥（０１１７７）受託人從市場進一步購買１７０
萬股股份
金地商置（００５３５）１０月合約銷售額按年跌２９﹒
７％
據報中國聯通集團新增一名高管，由王俊治擔任黨組副書
記
開拓藥業（０９９３９）治療腫瘤藥物ＩＩ期臨床試驗完
成首例患者入組及給藥
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《國企紅籌》
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銀河證券（０６８８１）完成發行規模４０億人幣今年度
第十二期短期融資券
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《神州民企》
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中國旭陽集團（０１９０７）獲大股東及主席增持合共２
１８萬股
中國旭光高新材料（０００６７）正更新草擬股份發售招
股章程內之資料，續停牌
海爾智家（００６６９０）已斥１９﹒９４億元人民幣回
購７１８３﹒９萬股Ａ股
景瑞控股（０１８６２）１０月合約簽約銷售額減少７４
％
中國罕王（０３７８８）受託人今據受限制股份獎勵計劃
購買共４０萬股
融信中國（０３３０１）１０月總合約銷售額按年跌１０
﹒５％至１３２億人幣
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《中國要聞》
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雅虎表示本月起用戶無法從內地使用Ｙａｈｏｏ產品服務
上海將持續完善重要民生商品價格調控機制
Ｐ２Ｐ崩盤後逃亡，企業家施建祥涉簽證欺詐在美被捕
官媒表示不要過度解讀甚至誤讀儲存一定生活必需品
上海１０月新房成交回暖，成交面積環比增四成
上海啟動網絡購物狂歡節，前三季網購交易額近萬億元
兩部門約談中國重汽，整改「大噸小標」貨車違規生產
特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｘ交付時間延期至明年１０月
人行１００億逆回購利率持平，淨回籠１９００億
工信部表示將建立個人信息保護「雙清單」
北京表示黨政機關和國企提倡短距離上下樓時不乘電梯
深圳十月二手住宅成交１６０５套，成交面積大跌六成
深圳頂級學區房出現集中拋售，部分掛牌價降幅達兩成
台灣冀加入ＣＰＴＰＰ，願與成員國組工作小組合作
解放軍軍機連續２日進入台東南空域及穿越宮古海峽
滬市主板公司前三季淨利增２７％，近九成公司盈利
海航紐約公園大道商廈申破產，恐遭折價出售
首十月地方債發行規模破紀錄，專項債佔比升至逾六成
京東「雙１１」首日：１３９個品牌下單金額破億元
北京文化財務造假被罰６０萬元，三名高管各罰３０萬
寧德時代競購千禧鋰業生變，加拿大鋰開發商出價更高
贛鋒鋰業否認參與美洲鋰業對千禧鋰業收購要約的表決
商務部表示上周蔬菜零售均價環比漲５﹒７％，漲幅收窄
；商務部專家表示消費市場保供穩價工作通知屬例行發布
回應美國核潛艇撞擊報告，中方敦促停止滋事挑釁
中紀委駐人行紀檢組長：腐敗與風險共生土壤未全清
９月全國發行地方債７３７８億，其中專項債逾６０００
億
渤海銀行質押案進展：文件印鑒偽造，分行經理失聯
瑞信計劃加速在華擴張，未來五年中國團隊將增加三倍
據報中煤１０月煤炭保供創歷史新高，預計同比增一成
信通院表示截至９月底中國上市網企市值環比降近２８％
市監局發布醫美廣告執法指南，嚴打製造「容貌焦慮」
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《寶島快訊》
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台股收市持平，報１７０６５﹒９７點
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《其他消息》
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前學生動源鍾翰林擬認分裂國家及洗黑錢，明區院審理
陳祖恒參選立法會料挑戰鍾國斌，金融界陳振英爭連任
本港９月首飾鐘表銷貨值按年升１６％，但超市跌近５％
本港零售貨值連升八個月，９月升幅放緩至７﹒３％遜預
期
許正宇稱未來綠色金融仍有很大發展空間
金管局調查指第三季中小企感銀行收緊貸款比例升至５％
消委會單方面決定暫停合辦「消費新聞獎」，記協感失望
林家禮稱數碼港投資創業基金及投資者網絡是推動創業投
資兩大引擎
機管局用無人駕駛車禁區巡邏，全天候運作可承受惡劣天
氣
殉職水警林婉儀今日舉殯，林鄭月娥將出席喪禮
仲量聯行表示北部都會區發展將推高新界住宅樓價
土地註冊處表示１０月住宅買賣合約總值按年跌０﹒７％
深股通額度全日用２９億元，陸股通連續四日淨流入；滬
股通額度全日用３０億元，陸股通淨流入近２４億元
ＣＦＡ協會發表首個自願性ＥＳＧ披露準則
ＡｌｉｐａｙＨＫ夥渣打香港推出Ｑ Ｃｒｅｄｉｔ Ｃ
ａｒｄ
創科局表示疫下數字技術獲廣泛應用，港初創數目７年增
長逾三倍
匯豐調查指四分之三受訪企業擬擴展大灣區業務規模
２０２３年到期ｉＢｏｎｄ派第二次息，年利率２厘
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《新冠肺炎》
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本港新增２宗輸入確診，均帶變種病毒並已打齊兩針
上海加強文旅行業疫情防控，暫停跨省團旅遊等業務
上海迪士尼樂園在滬相關人員核酸檢測結果均為陰性
何栢良料港府將擴大使用「安心出行」，但需按部就班
北京昌平區一家４口確診，活動軌跡涉及朝陽順義平谷
北京朝陽兩學校臨時管控，全體師生、相關人員測核酸
北京朝陽區２人核酸檢測呈陽性
６３歲男子打科興兩天後死亡，死因庭今日研訊
海洋光譜號取消航程，乘客將獲全額退回船票及稅費
消息指年底前有望局部通關，商務及奔喪等可申請
田北辰稱政府最快月中宣布擴大安心出行至Ｂ類食肆
食環署長表示昨日公共街市使用「安心出行」大致暢順
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