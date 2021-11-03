【房地產稅】惠譽：房地產稅或短期加重地方政府的現金流壓力

《經濟通通訊社３日專訊》國務院早前公布將在部分地區開展為期５年的房地產稅改革試點

。惠譽發表研究報告指，試點範圍擴大可能會打擊內地買家入市信心，並短期內加重地方政府的

現金流壓力。

報告解釋，加大房地產稅的使用可以降低地方政府中期或面臨的財政壓力，因為人口趨勢會

導致住房需求放緩。但在短期內擴大試點可能會打擊購房情緒，而由於買家普遍預期房地產稅最

終會推展至全國，其影響可能超出試點城市的範圍。而在房企資金鏈緊張已為住宅銷售造成衝擊

之際，這或會進一步加劇相關壓力。

報告指出，對資本性收入依賴較小的地方政府可能影響更少，賣地收入與地方政府在基建上

的資本支出有關，地方政府削減資本支出，或會損害當地的增長勢頭，對其他收入來源產生連鎖

反應。報告又預計，對於大多數地方政府而言，房地產行業變化的財政影響應該可控，因為它們

的評級受到惠譽對它們經營收入和支出評估的支持。

惠譽預測，地方政府發行人違約評級（ＩＤＲ）不會受到影響，但如果房地產行業的變化偏

離其假設並且對地方財政的影響足以促使其調整評級，那麼受「地方政府會大力支持」這一預期

推動的政府相關企業和地方政府融資平台ＩＤＲ會反映出所有的變化。（ａｃ）



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