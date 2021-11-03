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03/11/2021 15:17

【房地產稅】惠譽：房地產稅或短期加重地方政府的現金流壓力

　　《經濟通通訊社３日專訊》國務院早前公布將在部分地區開展為期５年的房地產稅改革試點
。惠譽發表研究報告指，試點範圍擴大可能會打擊內地買家入市信心，並短期內加重地方政府的
現金流壓力。
　　報告解釋，加大房地產稅的使用可以降低地方政府中期或面臨的財政壓力，因為人口趨勢會
導致住房需求放緩。但在短期內擴大試點可能會打擊購房情緒，而由於買家普遍預期房地產稅最
終會推展至全國，其影響可能超出試點城市的範圍。而在房企資金鏈緊張已為住宅銷售造成衝擊
之際，這或會進一步加劇相關壓力。
　　報告指出，對資本性收入依賴較小的地方政府可能影響更少，賣地收入與地方政府在基建上
的資本支出有關，地方政府削減資本支出，或會損害當地的增長勢頭，對其他收入來源產生連鎖
反應。報告又預計，對於大多數地方政府而言，房地產行業變化的財政影響應該可控，因為它們
的評級受到惠譽對它們經營收入和支出評估的支持。
　　惠譽預測，地方政府發行人違約評級（ＩＤＲ）不會受到影響，但如果房地產行業的變化偏
離其假設並且對地方財政的影響足以促使其調整評級，那麼受「地方政府會大力支持」這一預期
推動的政府相關企業和地方政府融資平台ＩＤＲ會反映出所有的變化。（ａｃ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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