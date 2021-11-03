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即市新聞

03/11/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》本周一低位可分好淡

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。跟很多投資者一樣，筆者對昨早（２日）顯著高開後，隨即掉頭急挫的市況感
到非常失望。於強勁的科技股買盤推動下，科技指數迅速升抵即市第三個重要阻力位，立即引來
龐大的獲利回吐沽盤。無他，於港股大市正處於顯著向淡的局勢中時，當然會有投資者趁反彈市
的出現，入市沽貨計數。
　　另一方面，昨早好友大舉反攻，應會令部分淡友對後市的再跌空間有所保留。因此，若今天
（３日）大市跌穿本周一（１日）低位支持後，不見積極的沽盤跟進，投機者便須提防該低位很
快便會重新成為重要支持位。正路而言，港股仍有不容被低估的短期再跌空間，但先呈反彈的可
能性是存在的。根據筆者早前的預測，本月港股大市多先跌後回升，１２日收市前的整體走勢向
淡，而期間呈現反彈，屬於正常的現象。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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