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即市新聞

03/11/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》石油﹒石油﹒憎死你

　　《缸邊隨筆》有位瑞典女孩，帶動了一場「石油﹒石油﹒憎死你」的風氣。今周Ｎ國在英國
格拉斯哥（Ｇｌａｓｇｏｗ）開減碳大會ＣＯＰ２６，這當然又為一班憎碳人士提供個宣示機會
，以證明自己是「有識之士」，怎有識？

　　其中一個條件是要有錢，第二個條件是只講不做。亞馬遜創辦人Ｊｅｆｆ　Ｂｅｚｏｓ，坐
自己的私人飛機Ｇｕｌｆｓｔｒｅａｍ，聯同幾百名「有識之士」坐逾４００架私人飛機，飛到
細小的格拉斯哥機場去反碳。不過世界上是不會有任何一個機場可以有空間泊得下這４００多架
私人噴射機，於是只好先在格拉斯哥降落，落了個有識之士後，空機飛去鄰近的小機場停泊，等
有識老細去宣示完「反碳」後，再飛回格拉斯哥去接有識老細各自打道回府。在１０月３１日周
日，看這批「有識之士」的私人飛機的航程圖，認真壯觀。這批「有識之士」的宣示反碳行動，
共耗用了１﹒３萬噸碳，約是１６００位英國人全年的碳排放量。

　　除了飛機排碳外，還有一大串的聚會、宴請和專車的碳排放，拜登的座駕「Ｔｈｅ　
Ｂｅａｓｔ」是其一。這場減碳會，未有任何協議前，就先要增了一大堆的碳排放，是謂之做大
事，先投資？

　　橫撇一筆，習總只是以視像會議出席，排這１﹒３萬噸碳，沒他的份兒。

　　這個減碳會，會達成甚麼共識要等等看。到今周四，油組國＋（ＯＰＥＣ＋）很可能會按這
個減碳會的議決，來決定之後的生產計劃，以及很少人會提到的石油勘探開採投資。

　　自２０１４年起，由於「石油﹒石油﹒憎死你」運動始，全球掌投資權的「有識之士」提出
ＥＳＧ（可持續發展），石油業就大減在石油勘探、開採的投資，結果就是油產開始減少。

＊油不增產　價格看升＊

　　石油供不應求，在今秋冬已出現，取暖用的油，氣價格便升，窮人今冬取暖，要過個貴冬，
那些坐私人飛機去反碳，反石油的有識之士，又怎知這個窮人捱凍的苦。

　　這兩年的疫情減少了對石油的需求，油產減少不礙事。但隨著疫苗接種普及，疫情可受控，
經濟蘇醒，石油，無論作為是燃料還是原料的需求，都會增加，那就會在未來至２０２２年中前
石油可能會出現供不應求，而出現短缺。

　　如今周四，ＯＰＥＣ＋議決不大增產、急增產，則今年之後的油價會升，高盛估到年底會升
逾８５美元桶，美國銀行估會升至１００美元桶，到明年中，會升至１２０美元桶。若是，會點


　　油價會大波動，環球經濟會有機會陷入衰退。

　　今周四，是個大日子，美儲局議息，九成會公布減少買債（見昨文－－「美儲局關水喉了」
），如油組又不急增產，油價會升，兩者都會拖經濟後腿，以至拖至衰退。

　　那時，手握ＥＳＧ投資權的有識之士，可能會謂：石油﹒石油﹒憎死你。唔產出多啲，使油
價升，經濟衰退，使我投資受損。

　　世界真是一場戲（Ｓｈｏｗ）！《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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