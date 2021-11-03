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即市新聞

03/11/2021 09:05

《專家之言－何志銘》內房債務憂慮重燃，市場缺信心港股表現乏力

　　《專家之言》昨（２日）港股造好，升４５４點，開報２５６０９點，科技股類板塊為推升
指數功臣。恒指推升４８５點後升幅明顯逐步收窄，並於午後急插且見倒跌。一眾內房股拖低整
體大市表現，恒指最多跌過１２４點，低見過２５０３０點，險守２５０００點關，主板股票的
升跌比率為１５比２６，下跌股份１１０１隻，恒指成分股２１隻股份上升，下跌股份３７隻，
升跌比率為３５比６２，至收市仍跌５４點或０﹒２２％，報２５０９９點，全日主板成交
１４６０﹒１２億元。國指報８８６３點，跌３５點或０﹒４％。科指報６３１４點，升３４點
或０﹒５６％。人行昨開展１００億人幣７天期逆回購操作，單日淨回籠１９００億人幣，上證
綜指跌３８點或１﹒１％收３５０５點、深證成指下滑０﹒７％，內地創業板指數升０﹒２％，
滬深兩市成交額共１﹒２５８萬億人民幣。

＊內房債價跌加劇流動性問題，耶倫擬降中國關稅言論正面＊

　　港股表現好似有點兒乏力，本來走得好好地２５６００點附近又來腳軟，來來回回無功，鑑
於內房債價下跌將令流動性問題雪上加霜，市場始終缺乏信心再推多步，有見近日媒体報道美國
財長耶倫稱，該國會考慮以互惠方式降低部分向中國加徵的關稅，此舉令中美緊張關係有望暫時
緩解，為市場帶來相對較正面之氣氛。至於數據方面，美國將公布１０月ＡＤＰ就業變動，料由
５７萬降至４０萬。美國公布１０月綜合採購經理人指數及１０月服務業採購經理人指數料由
５４﹒９升至５８﹒２。另外，歐元區同日公布９月失業率，料由７﹒５％降至７﹒４％。《獨
立股評人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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