【信義系】信義系捱沽，惟信義玻璃資金流向理想，捨或留？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻３日報道》隔晚美股持續破頂，惟港股今早表現卻「相形見拙」

，信義系股份早市初段已見急插。信義光能（００９６８）瀉逾８％，淪為表現最差藍籌，兼創

超過三個月以來新低。光伏股近來已失色，專家認為，上游光伏產品價格下降是積弱主因，籲持

貨者盡快離場。



＊大戶對信義系股份部署分歧，信義玻璃資金流向最理想！＊



信義系股份半日清一色下挫，信義光能早市反覆向下，最多瀉８﹒８５％，低見１４元，半

日仍跌８﹒４６％，報１４﹒０６元。信義能源（０３８６８）同樣走弱，曾插近一成，低見

３﹒９２元，半日險守４元關；信義玻璃（００８６８）及信義儲電（０８３２８）跌幅相對較

少，分別是３﹒８１％及４﹒４４％。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日，從資金流向分析，資金對信義系股份的

部署有分歧。信義光能和信義玻璃分別錄得１０５１萬及６３４３萬元淨主動買入，分別扭轉過

去連續兩個及三個交易日錄得淨主動賣出的局勢，而後者的資金淨掃貨金額佔成交金額達兩成，

規模不可忽視。至於信義能源則錄得近１１３０萬元淨主動賣出，已超越上日全日淨主動賣出規

模逾２倍，反映資金加快沽貨。

若仔細分析信義光能和信義玻璃的買家入市情況，後者的買家更進取。事關信義玻璃的大戶

（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率為７６：２４，較過往五個交易日平均的

５３：４７明顯改善，反映不少大戶買家趁低位勇敢掃貨。相反，信義光能的大戶主動買沽比率

為３９：６１，屬不及格水平，並較過往五個交易日平均的５８：４２遜色，反映大戶質貨態度

轉為積極。

至於周一（１日）復牌的保利協鑫能源（０３８００）今早亦顯著回吐，最多瀉近１６％，

半日跌１５％，報２﹒７２元，惟仍較復牌前高逾３７％。



＊熊麗萍：盡快止蝕離場！＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，上游光伏產品價格回落的負面因素正反映在信義光能和信義玻璃的股

價上；加上光伏板塊年內升幅顯著，出現「升過龍」現象，回調整固屬合理。

兩隻股份近期走勢不理想，信義光能更仍未上試年初高位。她建議，若短期失守前低位，應

盡快止蝕離場。截至中午，信義系三隻主要股份均失守前低位。當中，信義光能的前低位為

１４﹒１２元，信義玻璃為１９﹒８６元，信義能源為４﹒２８元，



＊保利協鑫前景理想惟波動大，投機者錄兩成虧損需止蝕＊



至於保利協鑫能源，周一（１日）復牌後一度衝高，上日高見３﹒７４元後持續回吐。熊麗

萍認為屬正常調整，又指股價在周一飆升的原因有兩個，分別是公司通過港交所審查，讓投資者

恢復信心；其次是新能源板塊在保利協鑫能源停牌期間升幅顯著，令保利協鑫能源有追落後空間

。

從保利協鑫能源的基本面分析，熊麗萍認為，公司加快轉型生產成本較多晶硅低的「顆粒硅

」，有關技術領先同業，業務前景可看高一線。不過，由於公司經歷停牌，管理層內部整頓、重

整業務需時，固然對公司發展造成打擊，現階段需觀察公司業務能否重拾正軌。

熊麗萍續指，保利協鑫能源股價在停牌前曾高見３﹒８元，相信是短期阻力位。她建議在停

牌前已持貨、買入價在３元以下的投資者，宜在現價先行離場鎖定利潤；至於在３元以上的持貨

者，則以２﹒７至２﹒８元作止蝕位。她強調，股份復牌後走勢異常波動，短線投機者不宜將止

蝕位定得太近買入價，兩成跌幅仍屬可接受範圍。

