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即市新聞

03/11/2021 16:25

《盤後部署》恒指下行壓力較大，但２４８００有支持

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國聯儲局部署收水，美國市場憧憬投資氣氛轉好，隔晚美股三
大指數同創收市新高。港股今日開市早段稍有升幅外，其餘時間持續弱勢。受雙１１零售氣氛帶
動，京東（０９６１８）、安踏（０２０２０）及李寧（０２３３１）等零售銷售相關股份表現
較好，煤炭板塊受動力煤價格回升帶動造好，信義光能（００９６８）及信義能源
（０３８６８）等信義系股份急跌。午後恒指於２５０００上下好淡爭持，最終收報２５０２４
，跌７４點或０﹒３％，主板成交１１９８﹒４９億元。恒生中國企業指數報８８５６，跌６點
或０﹒０８％。恒生科技指數報６２７３，跌４０點或０﹒６５％。。
　　Ａ股方面，上證綜合指數收報３４９８，跌７點或跌０﹒２０％，成交４４９１﹒１５億元
人民幣，未能收復３５００大關。深證成份指數報１４３６７，跌９點或跌０﹒０７％，成交
５５１１﹒０２億元人民幣。

＊恒指趨向淡市，料２４８００有支持＊

　　恒指雖然出現好淡角力情節，但整體情況走向弱勢，缺乏上升動力及資金。即使如昨日一樣
有「雙１１」銷售額超越去年的好消息帶動下，全日仍要高開低走倒跌，反映利好消息也未能帶
起整體港股弱勢。據現時恒指ＭＡＣＤ指標，快線由１０月底起走低，並在１１月起下穿慢線，
形成利淡信號，反映恒指繼續向下調整機會較大，惟截至昨日於２４８００以上仍有逾千張牛證
未被收回，故料恒指下試２４８００後將有較大支持。
　　板塊方面，澳博（００８８０）將於明日公布第三季業績，而過去７月、８月及９月每個月
的澳門博彩收入按年皆有所上升之下，澳博業績可期，料有機會刺激賭股板塊。

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