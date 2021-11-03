【國際要聞】氣候大會領導人峰會結束，多國承諾停止伐林減排甲烷

《經濟通通訊社３日專訊》格拉斯哥聯合國氣候變化大會的世界領導人峰會，當地時間周二

結束，超過１００個國家同意至２０３０年停止伐林，逆轉土地退化，簽署國包括亞馬遜雨林主

要國家巴西。

此外亦有近１００個國家簽署由美國和歐盟倡議的《全球甲烷承諾》，力求２０３０年全球

甲烷排放量，較２０２０年減少３成。甲烷是第２大溫室氣體，僅次於二氧化碳。不過中國、俄

羅斯和印度沒有簽署承諾。（ｊｆ）

