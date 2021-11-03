【國際要聞】德國基民盟明年１月選出新黨魁

《經濟通通訊社３日專訊》在９月大選中落敗的德國基民盟決定於明年１月召開黨代會，並

將是該黨歷史上首次以基層黨員投票方式選出新黨魁。按照新的黨內程序，４０萬名黨員將於下

月初至中旬，推選黨魁候選人，並於明年１月２１日至２２日於漢諾威召開黨代會。（ｊｆ）

