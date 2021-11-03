《台股攻略－黃振宇》貨運三雄撐市，台股再度靠穩萬七關口

《台股攻略》美股再創新高，台股今日（３日）回穩，航運及鋼鐵板塊支撐大市，加權指數

再度靠穩萬七點關口，收１７１２２點，升５６點，成交金額為３２６１億元（新台幣．下同）

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貨運三雄的陽明收１０８﹒５元，長榮收１１２元，萬海收１７１﹒５元，均升超過６％。

散裝航運的四維航升５﹒７％，宅配通升４％，正德、榮運、中航及中櫃均升超過３％。鋼鐵板

塊龍頭的中鋼收３３﹒５元，升０﹒９％；佳大漲停，收１７﹒７５元；大成鋼、新光鋼、燁興

、燁輝、聚亨、彰源及新鋼均升超過３％。電子權值股表現方面，台積電收５９２元，無起跌；

鴻海收１０７﹒５元，無起跌；大立光收２０７０元，升１％。光電表現較強勢，光鼎漲停，面

板三虎的友達、彩晶及群創均升１﹒８％至５％。ＡＢＦ基板材料板塊的南電升０﹒８％，景碩

升３﹒６％，欣興則跌４﹒３％。隨著疫情趨緩，「元宇宙」概念股的體感娛樂設備廠智崴董事

長歐陽志宏料集團明年的營業收入可望恢復２０１９年疫情前水平，更預期未來５年的每年營業

收入增長率將不少於３０％，股價收１２９﹒５元，升３﹒６％。同概念的昇達漲停，鈺創升超

過８％，宏達電升４﹒４％，威盛亦升２﹒９％，揚明光、光磊、驊訊及凌陽則跌１％至４％。

美聯儲局即將公布議息結果，因此觀望氣氛濃厚，預期台股短線亦在萬七點關口徘徊，待不

確定因素消除後，市場有望明顯轉強，投資者需留意縮減買債規模計劃影響市場資金回流美國的

風險。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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