《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證市場的最新局勢

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、公用事業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為中電控股（００００２）、農夫山泉（０９６３３）與長實集團（０１１１３），可用作

買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參

考的股票，則宜首選信和置業（０００８３）、中信股份（００２６７）與信義光能

（００９６８）。

恒指牛熊證中，現以收回價位於２６０００－２６０９９的恒指熊證的總街貨量最多，相等

於１４８６張恒指期貨。若恒指正式展開反彈，並有力升抵２６０９９，將共有７１隻恒指熊證

被強制性收回，而牛熊證發行商須入市平掉共２８３３張恒指期貨淡倉，為港股增添明顯的上升

動力。當然，他們的入市行動將會分段執行。另一方面，恒指牛證中，收回價位於２４９００－

２４９９９的總街貨量亦不少，相等於６４３張恒指期貨。換言之，若恒指跌抵２４９００，將

會有２１隻恒指牛證被強制性收回，６４３張恒指期貨好倉的平倉沽盤將會造成殺好倉的現象。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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