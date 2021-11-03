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即市新聞

03/11/2021 10:09

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛熊證市場的最新局勢

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、公用事業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
票現為中電控股（００００２）、農夫山泉（０９６３３）與長實集團（０１１１３），可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股票，則宜首選信和置業（０００８３）、中信股份（００２６７）與信義光能
（００９６８）。
　　恒指牛熊證中，現以收回價位於２６０００－２６０９９的恒指熊證的總街貨量最多，相等
於１４８６張恒指期貨。若恒指正式展開反彈，並有力升抵２６０９９，將共有７１隻恒指熊證
被強制性收回，而牛熊證發行商須入市平掉共２８３３張恒指期貨淡倉，為港股增添明顯的上升
動力。當然，他們的入市行動將會分段執行。另一方面，恒指牛證中，收回價位於２４９００－
２４９９９的總街貨量亦不少，相等於６４３張恒指期貨。換言之，若恒指跌抵２４９００，將
會有２１隻恒指牛證被強制性收回，６４３張恒指期貨好倉的平倉沽盤將會造成殺好倉的現象。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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