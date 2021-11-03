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即市新聞

03/11/2021 08:47

【虛幣世界】以太幣創歷史新高，元宇宙概念幣ＳＡＮＤ急升

　　《經濟通通訊社記者李皆穎３日專訊》近期Ａｌｔｃｏｉｎ（山寨幣）熱炒，連帶以太幣都
水漲船高，而隔晚以太幣再創下歷史新高，達４４８０美元的高為。有報道指，高盛看以太幣價
格年尾升至８０００美元，而有交易員一直再搶購２０２２年３月到期的１００００美元及
１５０００美元的看漲期權，反映市場對以太幣的熱捧。有分析指，近期柴犬幣等山寨幣價格炒
高數倍，由於使用去中心化交易所購買需要支付以太幣作為燃料費（ＧＡＳＦＥＥ），因此以太
幣有一定的剛性需求。
　　另外，近期「元宇宙」概念熱炒，其中ＳＡＮＤ幣現資金流入，並創下歷史新高，７天升幅
達３倍，其他相關幣如ｅｎｊｉｎ　ｃｏｉｎ　（ＥＮＪ）　和　ｌｌｕｖｉｕｍ　的　ＩＬＶ
　代幣也走高。Ｇｅｎｅｓｉｓ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒａｄｉｎｇ　市場洞察主管　
Ｎｏｅｌｌｅ　Ａｃｈｅｓｏｎ表示，近來投資者開始關注元宇宙，其中ＮＦＴ及ＧａｍｅＦｉ
概念都有相關支持，投資者情願直接投資元宇宙的相關貨幣，吸引力比起直接投資
Ｆａｃｅｂｏｏｋ股票大得多。
　　主要虛擬貨幣價格走勢上揚，比特幣現報６３０４９﹒６８元（美元．下同），升
３﹒７６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４５８０﹒９０元，升６﹒６３％；ＸＲＰ現
報１﹒１３元，升４﹒２８％；Ｃａｒｄａｎｏ報１﹒９７元，升１﹒２９％；Ｓｏｌａｎａ報
２１９﹒８４元，升９﹒３４％。

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