【虛幣世界】以太幣創歷史新高，元宇宙概念幣ＳＡＮＤ急升

《經濟通通訊社記者李皆穎３日專訊》近期Ａｌｔｃｏｉｎ（山寨幣）熱炒，連帶以太幣都

水漲船高，而隔晚以太幣再創下歷史新高，達４４８０美元的高為。有報道指，高盛看以太幣價

格年尾升至８０００美元，而有交易員一直再搶購２０２２年３月到期的１００００美元及

１５０００美元的看漲期權，反映市場對以太幣的熱捧。有分析指，近期柴犬幣等山寨幣價格炒

高數倍，由於使用去中心化交易所購買需要支付以太幣作為燃料費（ＧＡＳＦＥＥ），因此以太

幣有一定的剛性需求。

另外，近期「元宇宙」概念熱炒，其中ＳＡＮＤ幣現資金流入，並創下歷史新高，７天升幅

達３倍，其他相關幣如ｅｎｊｉｎ ｃｏｉｎ （ＥＮＪ） 和 ｌｌｕｖｉｕｍ 的 ＩＬＶ

代幣也走高。Ｇｅｎｅｓｉｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ 市場洞察主管

Ｎｏｅｌｌｅ Ａｃｈｅｓｏｎ表示，近來投資者開始關注元宇宙，其中ＮＦＴ及ＧａｍｅＦｉ

概念都有相關支持，投資者情願直接投資元宇宙的相關貨幣，吸引力比起直接投資

Ｆａｃｅｂｏｏｋ股票大得多。

主要虛擬貨幣價格走勢上揚，比特幣現報６３０４９﹒６８元（美元．下同），升

３﹒７６％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４５８０﹒９０元，升６﹒６３％；ＸＲＰ現

報１﹒１３元，升４﹒２８％；Ｃａｒｄａｎｏ報１﹒９７元，升１﹒２９％；Ｓｏｌａｎａ報

２１９﹒８４元，升９﹒３４％。

