《談國論企－黎偉成》氣候峰會失敗惟中國誠有承諾

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２１年１１月１量的《聯合國氣候變化框架公約》

第２６次締約方大會（ＣＯＰ２６）世界領導人峰會，發表書面致辭提出要維護多方共識、聚焦

務實行動、加速綠色轉型的三點建議，積極主動。反觀美國總統拜登仍然胡指亂責，毫無誠意，

故峰會最終只達致制定中止伐林等少數共識，在以美國為主的多國在節能減排的重大時代課題同

床異夢底下，表面似是「有所交待」，令人失望是可預期之事。



＊習近平提三大建議和中國早有政策部署＊



我早已對ＣＯＰ２６峰會無甚期望，因世界各地至今仍然各自為防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－

１９惡疫忙到不可開交，不控疫，就無法真真正正重啟社會和經濟恢復，故全球氣候問題，肯定

暫且不會置之於首位，但峰會仍有頗不少惹人注目之處，重點有：

特別是（一）習近平即使未能親身赴會，予人以感是要嚴格處理好中國再現的未算惡性的疫

情

，因作出的致辭用心有力，此可見之於對世界各國所提出三點十分重要建議（Ｉ）「維護多邊共

識

」，在《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》，各方應該增強互信，加強合作，確保格

拉斯哥大會取得成功；（ＩＩ）「聚焦務實行動」，而行動，顯景才能變為現實。習近平主張各

國根據國情盡己所能，推動應對氣候變化舉措落地實施。

更重要的是（ＩＩＩ）「加速綠色轉型」。此點所指的是：以科技創新為驅動，（ｉ）推進

能源資源

、（ｉｉ）產業結構、（ｉｉｉ）消費結構等轉型升級，推動經濟社會綠色發展，探索發展和保

護相協同的新道路。此為推陳出新之議。

要指出，是中國近期發布了《關於完整準確全面貫徹新發展理念造好碳達峰碳中和工作的意

見》和《２０３０年前碳達峰行動方案》，習近平表示還將陸續發布能源、工業、建築、交通等

重點領域和煤炭、電力、鋼鐵、水泥等重點行業的實施方案，出台科技、碳匯、財稅、金融等保

障措施，形成碳達峰、碳中和「１＋Ｎ」政策體系，明確時間表、路線圖、施工圖。

此為有具體目標的政策、措施，更有實際工作時間表和進度表，絕非說說便算。

反觀（二）拜登，在ＣＯＰ２６所言所行，盡顯其丑：（１）拜登此廝於會後居然厚顏無恥

地把峰會的結果「歸咎」於中、俄「基木上無作任何承諾」，真是豈有此理。你有沒有看過習近

平的書面致辭呀？看也不看，就把原定的反華反俄惡語照講出來，有點問題。

尤其是拜登此番赴會，是兩手空空而來，因美國國會通過此廝所提的環保和刺激美國經濟方

案，沒有任何承諾的肯定是拜登！

還有（２）拜登在峰會發言時，對美國近年未能對減排問題無甚作為表示唔好意思，是潛台

詞

，實際是「前任政府」的責任和就此「致歉」，間接罵特朗普，一個「大國」的總統，居然在國

際舞台打擊其本國的政敵，絕對失風度和氣量。我早已力指拜登不是「假君子」，而是十分陰毒

的真小人。



＊美國空手而來反指責中俄無承諾甚惡毒＊



再看（三）與會的國家領導人，更是各為其利，而（ａ）巴西會前對擬制定全球「碳市場」

規則的立場有所軟化，惟（ｂ）印度拒絕宣布碳中和或淨零目標。至於（ｃ）英國、歐盟、美國

、日本、澳洲等的碳排量峰值、碳中和及實現淨零等政策和時間表，各說各話，峰會失敗乃早已

預期之事。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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