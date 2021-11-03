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即市新聞

03/11/2021 09:48

《異動股》京東升近２％，雙１１首日１３９個品牌下單額破億元

　　《經濟通通訊社３日專訊》京東集團（０９６１８）現價升１﹒５９％，報３１９﹒２元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１８％。該股成交約３７萬股，涉資１﹒１７億元。
　　集團發布「雙１１」首日戰報，截至１１月１日２４點，１３９個品牌下單金額破億元人民
幣，其中Ａｐｐｌｅ、小米、海爾、聯想、美的、華為等品牌下單金額突破１０億元人民幣；
４３２７６個商家成交額同比增長超２００％。
　　現時，恒生指數報２５１７０，升７０點或升０﹒２８％，主板成交１８２﹒１８億元。國
企指數報８９１２，升４８點或升０﹒５５％。恒生科技指數報６３３０，升１６點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報２５１３３，升１２５點，低水３７點。即月國指期貨報８９１１，升６３點
，低水２點。即月科指期貨新報６３３７，升２９點，低水１６點。
　　上證綜合指數報３５１１，升５點或升０﹒１６％，成交８８４﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４４２０，升４３點或升０﹒３０％，成交１１２７﹒４９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　３１９﹒２元　升１﹒５９％
　　騰訊（００７００）　　　４６３﹒４元　跌０﹒１３％
　　阿里（０９９８８）　　　１６０﹒７元　跌０﹒５６％
　　美團（０３６９０）　　　　　２７５元　升１﹒４８％
　　小米（０１８１０）　　　　２１﹒２元　升０﹒９５％
　　快手（０１０２４）　　　９７﹒８５元　跌２﹒１５％
　　京東健康（０６６１８）　　７１﹒９元　升０﹒７７％
　　微盟（０２０１３）　　　１１﹒７４元　跌１﹒６８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　６１７元　升０﹒４９％
　　百度（０９８８８）　　　１５８﹒９元　跌１﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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