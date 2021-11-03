《異動股》京東升近２％，雙１１首日１３９個品牌下單額破億元

《經濟通通訊社３日專訊》京東集團（０９６１８）現價升１﹒５９％，報３１９﹒２元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒１８％。該股成交約３７萬股，涉資１﹒１７億元。

集團發布「雙１１」首日戰報，截至１１月１日２４點，１３９個品牌下單金額破億元人民

幣，其中Ａｐｐｌｅ、小米、海爾、聯想、美的、華為等品牌下單金額突破１０億元人民幣；

４３２７６個商家成交額同比增長超２００％。

現時，恒生指數報２５１７０，升７０點或升０﹒２８％，主板成交１８２﹒１８億元。國

企指數報８９１２，升４８點或升０﹒５５％。恒生科技指數報６３３０，升１６點或升

０﹒２６％。

即月期指新報２５１３３，升１２５點，低水３７點。即月國指期貨報８９１１，升６３點

，低水２點。即月科指期貨新報６３３７，升２９點，低水１６點。

上證綜合指數報３５１１，升５點或升０﹒１６％，成交８８４﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１４４２０，升４３點或升０﹒３０％，成交１１２７﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ３１９﹒２元 升１﹒５９％

騰訊（００７００） ４６３﹒４元 跌０﹒１３％

阿里（０９９８８） １６０﹒７元 跌０﹒５６％

美團（０３６９０） ２７５元 升１﹒４８％

小米（０１８１０） ２１﹒２元 升０﹒９５％

快手（０１０２４） ９７﹒８５元 跌２﹒１５％

京東健康（０６６１８） ７１﹒９元 升０﹒７７％

微盟（０２０１３） １１﹒７４元 跌１﹒６８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ６１７元 升０﹒４９％

百度（０９８８８） １５８﹒９元 跌１﹒８５％

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（ｅｒ）

