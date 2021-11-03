《午市前瞻》專家指美國若減買債致美股動盪，港股或穿兩萬四

《經濟通通訊社３日專訊》恒生指數半日收市報２４８５７，跌２４２點或０﹒９７％，主

板成交６７８﹒０６億元。恒生中國企業指數報８７９８，跌６４點或０﹒７３％。恒生科技指

數報６２２９，跌８４點或１﹒３４％。



＊連敬涵：體品煤炭宜觀望，新能源發電可留意＊



恒指連跌多日，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，港股今日失

守２５０００，主要因為Ａ股上證綜指跌穿３５００大關。恒指近三日跌穿２０及５０天線，反

映１０月反彈升浪完結。後市需留意美國聯儲局會議後續公布，若減買債消息較為正面則恒指於

２４８００有支持，反之若震撼美股致大幅調整，港股更有機會跌穿２４０００水平。

今日體品股表現標青，連敬涵指安踏（０２０２０）於１１５元水平有支持，但仍未能確立

升浪並處於整固階段，認為「雙１１」帶來的利好銷售氣氛不會長久，安踏第四季未見有好轉跡

象，故不建議買入。

今日動力煤主力合約見反彈，煤炭股造好，惟連敬涵指煤價未必跌完，整體煤炭股仍需觀望

走勢，但目前神華（０１０８８）於１６元有支持，兗煤（０１１７１）則於１１元有支持。連

敬涵指可以留意相關新能源發電股東方電氣（０１０７２），績跌兩日後今見反彈，若企穩１２

元，則可上望１３元以上水平。（ｈｃ）

