  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/11/2021 17:54

【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒６億人幣，買泡泡棄小米

　　《經濟通通訊社３日專訊》恒指周三（３日）低開３８點，報２５０６０點。最高升８７點
報２５１８７點，最低跌２９１點報２４８０８點。恒指收報２５０２４點，跌７４點或
０﹒３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入７﹒６億元人民幣，減少６３﹒５％。泡泡瑪特
（０９９９２）、中芯國際（００９８１）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次是小米集
團（０１８１０）、保利協鑫能源（０３８００）、藥明生物（０２２６９）。
　　主板成交１１９８﹒４９億元減少１７﹒９％。其中港股通成交２４６﹒３億元，佔總成交
２０﹒６％。

＊泡泡瑪特收益增八成吸引北水＊

　　泡泡瑪特今年第三季度整體收益比去年同期增長介乎７５％至８０％。各渠道收益表現與去
年第三季度比較，零售店升４０％至４５％、機器人商店升２０％至２５％、泡泡瑪特抽盒機升
１﹒３至１﹒３５倍、電商平台升１﹒２５至１﹒３倍，其中天貓旗艦店升７５％至８０％和京
東旗艦店升２﹒７％至２﹒７５倍，以及批發及其他渠道升１﹒２５至１﹒３倍。泡泡瑪特跌
２﹒８６％報５４﹒２５元，北水淨買入７﹒２億元。
　　另外，中芯國際升３﹒６２％報２２﹒９元，北水淨買入２﹒４億元。快手跌４﹒０５％報
９５﹒９５元，北水淨買入１﹒４億元。小米集團跌２﹒６２％報２０﹒４５元，北水淨賣出
１０﹒４億元。保利協鑫能源跌１４﹒６９％報２﹒７３元，北水淨賣出５億元。藥明生物跌
１﹒６１％報１１０﹒２元，北水淨賣出２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　泡泡瑪特　（０９９９２）　　　　　　７﹒２５
　　中芯國際　（００９８１）　　　　　　２﹒４２
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　１﹒４３
　　信義光能　（００９６８）　　　　　　１﹒３１
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　０﹒７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　－１０﹒４２
　　保利協鑫能源　（０３８００）　　　　　－４﹒９６
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒０５
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－１﹒４３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－０﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話03/11/2021
《本港樓市》恒地508億元奪中環新海濱三號用地　歷來最貴地皮
中國故事03/11/2021
《神州經脈》財新服務業PMI回升　逆回購加碼　滬指仍失三千五
財經熱話03/11/2021
雙11銷售報捷不敵大行降目標　小米曾挫逾４％
財經熱話03/11/2021
【信義系】信義系捱沽　惟信義玻璃資金流向理想　捨或留？
財經熱話03/11/2021
金管局：商業數據通進入試行階段　央行數碼貨幣商業用例明年試行
財經熱話03/11/2021
信義系急跌信義光能瀉近一成　熊麗萍：只宜觀望14元止蝕　
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金