《美元走勢－羅明立》貨幣政策背道而馳續限制日圓回升

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒８２ １１３﹒９７ １１３﹒７４

歐元╱美元 １﹒１５８２ １﹒１５８８ １﹒１５７５

英鎊╱美元 １﹒３６２８ １﹒３６３４ １﹒３６１０

美元╱瑞郎 ０﹒９１４０ ０﹒９１５１ ０﹒９１３３

美元╱港元 ７﹒７８１５ ７﹒７８２４ ７﹒７８０５

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《美元走勢》美匯指數繼續反覆上落，美國聯儲局展開為期兩天的貨幣政策會議，市場預計

將宣布縮減資產購買計劃，而主席鮑威爾新聞發布會上的發言是大家關注的焦點，就加息的時間

問題，估計難有明確的說法。美匯指數重上９４水平，非美貨幣全面下滑。澳洲央行對收水態度

克制令好友失望，澳元跌穿２０天線的０﹒７４４０，低見０﹒７４２０；其他非美貨幣亦全面

受壓，只有日圓出現反彈。

日本岸田文雄領導的自民黨贏得大選後，施政應有一段蜜月期。日本央行會議記錄顯示，隨

著疫情影響消退，經濟可望改善。此外，財務大臣指外匯穩定仍然重要，會繼續監控外匯市場，

認為日圓正在走軟，但對匯率水平不予置評。日圓回升應屬短期反彈，官員或不希望匯價跌得太

快，但實際干預機會不大。貨幣政策背道而馳將繼續限制日圓回升，初步支持１１３﹒００。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１６００ １﹒１４８０ １﹒１６１５

美元兌日圓 賣出日圓 １１３﹒６０ １１４﹒５０ １１３﹒１５

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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