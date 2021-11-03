金管局：商業數據通進入試行階段，央行數碼貨幣商業用例明年試行

《經濟通通訊社３日專訊》金管局表示，積極推行「金融科技２０２５」策略下多項關於數

據、跨境金融科技合作、人才發展、央行數碼貨幣和資金援助的舉措，進展良好。



＊「商業數據通」料明年年底推出＊



當中在數據方面，金管局致力協助中小企業運用數據獲取融資，並已順利完成「商業數據通

」技術可行性的概念驗證研究。「商業數據通」今日進入試行階段，將涉及８組銀行和數據提供

方的合作，並預期於明年年底正式推出。

至於跨境金融科技合作方面，中國人民銀行金融科技創新監管工具與金管局金融科技監管

沙盒將會進行聯網對接，消息公布後的一星期內，已有大約１０間香港銀行表示有興趣通過聯網

於香港和內地大灣區城市測試其跨境金融科技項目，當中約一半項目與「跨境理財通」有關，或

可應用於「跨境理財通」的場景。

人才發展方面，「金融科技先鋒聯網」將會增設導師網絡，來自學術界、金融界、科技或金

融科技行業的導師會向金融科技碩士生提供專業意見和分享行內經驗。此外，金管局與４間本地

大學已簽署諒解備忘錄，就發展金融科技人才等範疇加強合作。



＊公布「多種央行數碼貨幣跨境網絡」商業用例＊



至於央行數碼貨幣，為建立可用於跨境支付的「多種央行數碼貨幣跨境網絡」平台，金管局

今日聯同參與的央行機構及金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心公布了「多種央行數碼

貨幣跨境網絡」項目下１５個潛在商業用例。其中一個用例挑選了跨越四地、１１個不同行業的

貿易結算交易作為樣本，於平台上展開了測試，預計於２０２２年進入試行階段，目標是發展出

能夠支援整個國際貿易結算流程的系統。

資金援助方面，為推動創新和鼓勵銀行與本地科技公司合作，合規科技和網絡安全等範疇的

合資格項目可通過金融科技監管沙盒３﹒０向創新科技署的「公營機構試用計劃」申請高達

１００萬港元的資助。

金管局總裁余偉文表示，距離公布「金融科技２０２５」策略至今只有短短５個月，金管局

全方位實踐策略，取得長足進展，並豎立了不少重要的里程碑。金管局會繼續加大力度發展金融

科技，把握機遇，全力建立蓬勃的生態圈，令各階層人士日常得以體會金融科技的價值，享受金

融科技帶來的好處。（ｃｗ）

