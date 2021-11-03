【新冠疫苗】政府下午３時３０分交代新冠疫苗接種計劃最新安排

《經濟通通訊社３日專訊》公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始教授今日下
午３時３０分就２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃舉行記者會。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅
和公務員事務局一般職系處長陳信禧亦會出席。
聶德權早前表示，將於本周公布專家建議群組接種第三劑新冠疫苗的安排，並計劃在本月中
之前開始接種。（ｂｉ）
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