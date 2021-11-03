  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/11/2021 11:34

【新冠疫苗】政府下午３時３０分交代新冠疫苗接種計劃最新安排

　　《經濟通通訊社３日專訊》公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始教授今日下
午３時３０分就２０１９冠狀病毒病疫苗接種計劃舉行記者會。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅
和公務員事務局一般職系處長陳信禧亦會出席。
　　聶德權早前表示，將於本周公布專家建議群組接種第三劑新冠疫苗的安排，並計劃在本月中
之前開始接種。（ｂｉ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS03/11/2021
【FOCUS】市值逼2.7萬億美元　加密貨幣玩的就是心跳
中國故事02/11/2021
《神州經脈》疫情散發未受控　人行連兩日大收水　滬指曾穿三千五
財經熱話02/11/2021
《趁消息出貨》渣打季績符預期　管理層樂觀　大行卻分歧　摩通最牛看68元
市場動向02/11/2021
英國著名發展商ST GEORGE 倫敦 Zone 3大型河畔地標式住宅GRAND UNION
財經熱話02/11/2021
《熱炒雙11》購物節提前開鑼熱銷　阿里京東曾升近半成
財經熱話02/11/2021
【轉吼比亞迪？】贛鋒獲Tesla訂單兼摩笛吹奏 惟弱勢仍未改？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金