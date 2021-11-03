【夜期時段】即月期指最新報２４９９８點，跌１２點，低水２７點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５０１５點，升５點，低水１０點
，最新報２４９９８點，跌１２點，低水２７點，合約成交４５６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８８６５點，升４點，高水８點，最新報８８６０點，跌１
點，高水３點，合約成交３３５張。
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