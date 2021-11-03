《本港樓市》恒地５０８億元奪中環新海濱三號用地，歷來最貴地皮

《經濟通通訊社３日專訊》發展局今日公布，中環新海濱三號用地（三號用地）（即內地段

第９０８８號）透過以「雙信封制」方式公開招標，批予恒基地產（０００１２）子公司

Ｐａｃｉｆｉｃ Ｇａｔｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ（國基發展有限公司）

，批租期為５０年，標書的標價為５０８億元。

綜合業界市場預測，該地皮估值介乎３２２﹒９－５４９億元，每呎樓面地價２萬至３﹒４

萬元。今次中標價符合預期，相對偏近上限。



＊恒地建議獲１００分＊



政府今次採取「雙信封制」方式招標，價格建議和非價格建議的評分比重相同，各佔５０％。

標書評審委員會按照招標文件的準則評審標書後，最終國基發展的價格建議和非價格建議的得分

均是最高，總分共得１００分（在價格建議和非價格建議的個別評審中，表現最好的標書會獲取

滿分）。標書評審委員會向中央投標委員會建議接納有關標書，並獲得批准。



＊６份標書中，２份符合要求＊



是次招標共接獲６份標書，其中４份標書未達到價格和非價格「雙信封」須同樣合格的基本

要求。換而言之，有２份標書（包括中標者在內）在價格建議和非價格建議兩方面均符合要求，

而中標者最終總分較高而勝出。政府會根據早前公布的安排，在完成交易程序後，公布另一份符

合要求的標書的資料，包括總評分、出價及設計方案概要。



＊中標設計以「橋」為發展設計概念＊



發展局發言人表示，政府的願景是將三號用地打造成香港的嶄新地標，中標的設計方案以「

橋」作為整個發展的設計概念，希望透過項目建設一個世界級地標，加強中環內陸和海濱的連接

，同時帶來大量的綠化及公共空間，不但與周邊環境融合，更能使海濱朝氣蓬勃。（ｃｌ）

