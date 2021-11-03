《再戰明天》歐洲央行總裁發表講話，英倫銀行議息

《經濟通通訊社３日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，英倫銀行議息，料為明日市場焦

點。

各國重要經濟活動方面，維也納明日舉行第２２次ＯＰＥＣ及非ＯＰＥＣ部長級會議。本港

時間明日７：００ｐｍ，西班牙央行發布半年度金融穩定報告。４日８：４５ｐｍ，拉加德和歐

洲央行執委施納貝爾發表講話。



＊德國公布ＰＭＩ，聯想公布業績＊



在數據方面，４日８：３０ａｍ，澳洲公布９月出口，月率料由４％逆轉至下滑３％；９月

進口，月率料由下滑１％升上１％；９月貿易收支料由１５１億澳元降至１２４億澳元。

３：００ｐｍ，德國公布９月工廠訂單，月率料由下滑７﹒７％升上１﹒８％。

４：５５ｐｍ，德國公布１０月綜合採購經理人指數，料由５５﹒５降至５２；１０月服務業採

購經理人指數料由５６﹒２降至５２﹒４。６：００ｐｍ，歐元區公布９月生產者物價指數，月

率料由１﹒１％升上２﹒３％，年率料由１３﹒４％升上１５﹒４％。

８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料維持於０﹒１％。８：３０ｐｍ，美國公布９月

貿易收支，料由負７３３億美元擴大至８０２億美元；連續申請失業救濟金人數料由２２４萬降

至２１５萬；首次申請失業救濟金人數料由２８萬降至２８萬。

在本港，明日公布業績的公司有：聯想集團（００９９２）。（ｗａ）

