【新冠疫苗】中總疫苗接種津助計劃籌得５４０萬，５４００人受惠

《經濟通通訊社３日專訊》香港中華總商會於今年７月５日推出「齊種疫苗 福惠基層」疫

苗接種津助計劃，前後共籌集５４０萬元。該活動已於１０月順利完成，共５４００位合資格基

層市民或前線員工在此期間完成接種新冠疫苗，每人取得１０００元津貼。

自疫情發生以來，中總至今向內地和香港捐款捐物資超過２０００萬元。（ｓｌ）

