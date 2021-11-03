《小傳日記》中港通關就拍板，求神庇佑平安返

《小傳日記》疫情之下，去旅行變咗唔少人嘅願望。有本地傳媒爆料話，香江同神州嘅通關

討論已進入最後直路，香江機場計劃將神州航班嘅乘客同其他國際旅客隔離，防止交叉感染。目

的係優先恢復同神州嘅雙向旅行，之後再向其他地方開放。

機場分開兩邊嘅隔離安排據講會喺下個星期三（１０號）之前拍板，希望盡快實施。至於中

港通關方面，健康碼就一定要㗎啦。不過依家神州河南鄭州、內蒙古等地仲有新型肺炎確診個案

，小傳就唔會做敢死隊喇，急嘅話就冇辦法啦。

雖然有利好消息，不過飛機佬都係跌嘅多，國泰（００２９３）平收報７﹒１８銀；國航

（００７５３）碌低一格，報５﹒２９銀；南航（０１０５５）同東航（００６７０）都冇咗逾

１巴仙，分別報４﹒５１銀同２﹒８８銀。

另一方面，雖然疫情喺神州仲未斷尾，不過單就旅遊數據嚟睇似乎都唔錯。神州文旅部話今

年頭三季，國內旅遊總人次２６﹒８９億，按年升逾３９巴仙，差唔多係２０１９年嘅六成。旅

遊總消費２﹒３７萬億人仔，按年升近６４巴仙，多過２０１９年同期嘅逾５４巴仙，都算係咁

啦。旅遊相關股攜程（０９９６１）跌一格，報２２６﹒４銀；美團（０３６９０）踼高逾２巴

仙，報２７７銀；同程藝龍（００７８０）升近１巴仙，報１６﹒６２銀。請請！



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