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03/11/2021 16:58

【立會選舉】全國政協吳傑莊獲李澤楷提名參選選委會界別

　　《經濟通通訊社３日專訊》立法會選舉提名期今日踏入第四日，多人報名參選立法會選委會
界別分組選舉，包括全國政協委員吳傑莊、嶺南大學經濟政策研究所副所長周文港、教聯會副主
席鄧飛，以及由地區直選「轉跑道」的經民聯梁美芬。
　　吳傑莊透露，自己獲得１８名選委提名，包括李嘉誠次子、電訊盈科（００００８）主席李
澤楷，以及霍英東集團副總裁霍啟山。他表示，自己出身為單親基層家庭，兒時曾先後住過板間
房和公屋，故希望未來沒有小朋友住在劏房，希望進入議會後能代表不同界別，搭通政府和商界
之間的橋樑。
　　周文港透露自己出身基層，曾分別住過１０多年板間房和公屋。他表示，香港現時仍未找到
新方向，希望未來在青年、教育多做工作，同時針對經濟多元化和教育創新等。有份給予選委提
名的嶺南大學校董會主席姚祖輝，形容周文港對中央政策非常熟悉。
　　鄧飛則指，在爭取提名時向選委展示自己是愛國者，最終獲１０多人提名，認為香港教育需
要在愛國者治港原則下有新改變。

＊梁美芬：回應時代的呼喚＊

　　梁美芬「轉跑道」參選選委會界別，她形容是「回應時代的呼喚」，指目前是國家最好的時
代，亦是最具挑戰的年代，縱然不捨得九龍西選區，但希望配合國家及國際形勢，發揮其法律界
的專長，包括融合中港兩地的法律人才等。她又形容，轉戰選委會界別責任更重大，強調並非更
容易當選。（ｈｙ）

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