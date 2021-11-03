【議息前瞻】普徠仕：鮑威爾或釋信號，必要時加快縮減買債步伐

《環富通基金頻道３日專訊》聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）會議前夕，普徠仕首席國際

經濟學家Ｎｉｋｏｌａｊ Ｓｃｈｍｉｄｔ發表前瞻評論指，預期ＦＯＭＣ不會發佈點陣圖

（ｄｏｔ ｐｌｏｔ）及或全新預測，該行將密切留意鮑威爾關於減少購買資產規模時會否加息

的言論。他並不認為鮑威爾會對此表示認同，但料他或會釋出信號，反映聯邦公開市場委員會願

意改變立場，尤其是在必要時加快縮減買債規模的步伐。

該行認為，ＦＯＭＣ傾向以可預測的步伐縮減買債。而主要的風險是，如果通脹壓力持續攀

升，他們或會加快步伐。鮑威爾或會重申縮減買債規模及所需條件與加息無關。料他將強調，加

息的條件與縮減買債的條件截然不同。

鮑威爾或會再次強調，根據就業數據，目前勞動力市場的就業人數仍較疫情爆發初期少

５００萬。這將會是一個鴿派信號，強調目前尚非加息時機。



＊關注對「通脹僅屬暫時性」的說法不同反應＊



隨著通脹持續高企，Ｓｃｈｍｉｄｔ認為ＦＯＭＣ成員或會對「通脹僅屬暫時性」的說法漸

失信心。鑑於供應鏈瓶頸問題或將持續一段時間，加上租金促使服務業通脹攀升，若要維持「通

脹僅屬暫時性」的說法，聯邦公開市場委員會將會面臨挑戰。

若聯儲局需要對通脹問題採取更強硬的立場，他預計其將於本周會議釋出相關信號，同時預

計金融市場的波動將會加劇。

值得投資者留意的是，過去６個月執行財政預算措施，為市場注入大量美元流動性，而這情

況即將結束，並將於未來數個季度逆轉。美元流動性條件收緊之際，聯儲局亦開始縮減資產購買

計劃。Ｓｃｈｍｉｄｔ認為，這將是導致市場波動的另一個原因。（ｈｌ）

