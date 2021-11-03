《錢來自有方－陳玉麗》提防加密貨幣騙案

《錢來自有方》加密貨幣是新興虛擬產品，有些人可能對其前景有所憧憬，但卻不太了解加

密貨幣的性質、風險、運作及交易方法。不法之徒正好利用這點，編造以高回報低風險為賣點的

投資騙局。

騙徒看中加密貨幣主要由於其匿名性質，難以追蹤。加密貨幣交易雙方的個人資料或ＩＰ地

址均不會記錄在區塊鏈內，具有極高的匿名性。罪犯在進行勒索、敲詐、網上情緣、虛假投資等

騙案過程中，收取加密貨幣取代法定貨幣，以隱藏身分並進行清洗黑錢活動。

常見的加密貨幣罪案包括以下幾項：



網上情緣： 騙徒欺騙受害人感情及信任後，便會以各種原因，包括投資、寄禮物、應急周

轉等借口，並以收取加密貨幣取代金錢以隱藏身分。



投資平台： 騙徒編寫虛假網站，讓受害人在非官方渠道下載加密貨幣投資平台應用程式，

買入加密貨幣，並傳送至指定的加密貨幣錢包。受害人看到自己在假網站的戶口入錢後，銀碼顯

示有上升及有利潤，其實都是虛假的，實際上只是將加密貨幣拱手讓給騙徒。



首次代幣發行： 即發起人以發行新加密貨幣的方式為投資項目進行眾籌，投資者因為憧憬

巨大收益，買入所謂新加密貨幣。此類投資估值透明度低，甚或所謂新加密貨幣事實上並沒有發

行。



當面交收搶劫： 不法之徒與加密貨幣交易者進行一兩次小額交易後，便聲稱有大額加密貨

幣以優惠價出售，誘使受害人攜同大額現鈔至指定至地點交易，匪徒隨即搶去受害人的現金，然

後逃去無蹤。另外，不法之徒亦可能扮演加密貨幣買家的角色，誘使受害人到指定至地點交易。

當不法之徒獲得加密貨幣後，便會將大額現鈔交給受害人。這時候，在附近等候的劫匪便會出現

，搶去受害人的現金。



勒索軟件： 不法分子入侵電腦系統或注入惡意程式碼，將其檔案資料庫加密，勒索受害人

以加密貨幣繳交贖金。



騙徒手法層出不窮，不想成為下一個受害者，就要時刻保持警惕，特別是涉及加密貨幣的交

易或投資。《投資者及理財教育委員會傳訊及教育資源主管 陳玉麗》



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