《嬈望大中華－彭藹嬈》中國供電問題不容忽視

《嬈望大中華》在９月底至１０月的第一個星期，中國加強落實「能耗雙控」的能源消耗總

量與強度雙控政策，導致煤炭供應緊張，部份發電廠停止運作，製造業活動被逼暫停。但現在問

題已經解決了，供電系統將在冬季將如常輪流供電給工廠。這次停電不會對製造業的按年增長帶

來很大的影響。



＊出現「電荒」的原因＊



中國上半年的經濟增長和製造業增速加快，用電量上升是必然的。可是，一些地方政府為了

避免超越全年用電量的指標，幹脆暫停供電，以減少下半年的用電量。這並非正確的做法，就如

只顧追求ＧＤＰ增長率，卻忽視長遠的結構性增長。

雖然政府在十天內就恢復供電，不過問題還未完全解決。用電量是量度環保的硬指標，那停

止限電是否等於犧牲環保呢？

政府亦一直在推動新能源發展項目，然而基建並非一朝一夕就能完成，因此中國目前未能即

時大幅增加新能源發電的比例，減少對煤電的依賴。



＊中國應該如何解決耗能問題？＊



筆者建議考慮以下方案：



１）增加興建超高壓電塔，以減低輸送途中損耗的電量。這均適用於煤電和新能源電。



２）加快風力發電、光伏基地建設，利用新技術擴大建設成果。



３）提高用潔凈煤發電的比例，代替煤炭發電。這將令電費上升，把成本轉嫁到消費者身上，藉

此減少用電量。



４）通過發行綠色債券和綠色貸款，籌募資金支持能源建設。若能配合開放碳排放權交易市場，

更是相得益彰。減少對碳交易參與者的限制會使交易量上升，令碳市場變得活躍，反映出碳排放

權的真正價格。那時候，電費可以因應碳排放權的價格來調整，做到耗能者自付，應該可以減少

碳排放。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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