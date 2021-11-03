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即市新聞

03/11/2021 10:16

《嬈望大中華－彭藹嬈》中國供電問題不容忽視

　　《嬈望大中華》在９月底至１０月的第一個星期，中國加強落實「能耗雙控」的能源消耗總
量與強度雙控政策，導致煤炭供應緊張，部份發電廠停止運作，製造業活動被逼暫停。但現在問
題已經解決了，供電系統將在冬季將如常輪流供電給工廠。這次停電不會對製造業的按年增長帶
來很大的影響。

＊出現「電荒」的原因＊

　　中國上半年的經濟增長和製造業增速加快，用電量上升是必然的。可是，一些地方政府為了
避免超越全年用電量的指標，幹脆暫停供電，以減少下半年的用電量。這並非正確的做法，就如
只顧追求ＧＤＰ增長率，卻忽視長遠的結構性增長。
　　雖然政府在十天內就恢復供電，不過問題還未完全解決。用電量是量度環保的硬指標，那停
止限電是否等於犧牲環保呢？
　　政府亦一直在推動新能源發展項目，然而基建並非一朝一夕就能完成，因此中國目前未能即
時大幅增加新能源發電的比例，減少對煤電的依賴。

＊中國應該如何解決耗能問題？＊

　　筆者建議考慮以下方案：

１）增加興建超高壓電塔，以減低輸送途中損耗的電量。這均適用於煤電和新能源電。

２）加快風力發電、光伏基地建設，利用新技術擴大建設成果。

３）提高用潔凈煤發電的比例，代替煤炭發電。這將令電費上升，把成本轉嫁到消費者身上，藉
此減少用電量。

４）通過發行綠色債券和綠色貸款，籌募資金支持能源建設。若能配合開放碳排放權交易市場，
更是相得益彰。減少對碳交易參與者的限制會使交易量上升，令碳市場變得活躍，反映出碳排放
權的真正價格。那時候，電費可以因應碳排放權的價格來調整，做到耗能者自付，應該可以減少
碳排放。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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