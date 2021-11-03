《宏觀有法－艾西亞》ＣＯＰ２６共識少，應對氣候變化恐各自為營

《宏觀有法》在羅馬舉行的Ｇ２０峰會上，各國在氣候變化問題上的承諾不及預期，並不能

為正在召開的第２６屆聯合國氣候大會（簡稱「ＣＯＰ２６」）增添信心。各國既沒有明確到

２０５０年實現碳中和，也沒有承諾取消化石燃料補貼，而這些都是ＣＯＰ２６的重要議題。雖

然２０國集團領導人承諾在今年內停止投資新的海外煤炭項目，但在國內投資方面未能達成同樣

的協定，這意味著各國仍可以在國內新建煤電項目。事實上，中國、印度等國對煤炭使用仍較為

依賴，因此在能源轉型過程中經濟可能會受到更大影響。

在２０２０年，全球８２％的溫室氣體由Ｇ２０國家排放產生，因此Ｇ２０峰會上各國達成

的共識較少也預示著ＣＯＰ２６的結果可能難以盡如人意。事實上，在氣候議題上遲疑的國家大

致分為兩大陣營：一方面是碳排放規模最大的國家（中國、美國和印度），另一方面是傳統能源

出口國（澳洲、俄羅斯和沙特阿拉伯）。

其中，中國和俄羅斯都將實現碳中和的目標推遲至２０６０年，印度更是將目標定在

２０７０年，這都晚於本世紀中－被視為將全球升溫幅度控制在１﹒５攝氏度的最後期限。在全

球各國紛紛提出承諾的壓力下，澳洲最近也承諾到２０５０年實現碳中和。沙特阿拉伯將目標定

在２０６０年，但仍會努力保持在石油生產方面的領先地位。

除了碳中和的承諾提出較晚、能源轉型缺乏具體實施方案以外，迄今為止的討論中，似乎還

缺少兩個問題。一是全球供應鏈脫碳，由於全球供應鏈佔碳排放的很大一部分（八條主要供應鏈

佔全球年總排放的５０％）。展望未來，全球供應鏈可能會縮短，以區域性、更加綠色的供應鏈

為主，這對經濟和地緣政治都會產生較大的影響。二是碳定價機制的全球化策略。雖然目前碳定

價在全球範圍內推廣迅速 （中國自７月以來建立了一個新的國家級排放交易體系，歐洲也提議

將碳定價擴展到更多新行業），但碳定價體系仍遠未完成。除了進一步擴大範圍外（美國仍未建

立全國範圍的碳交易市場），通過協調各國的碳交易以避免監管和價格套利導致的“碳洩露”也

同樣重要。

還有兩個問題可以解釋為何Ｇ２０各國在氣候問題上達成的共識較少。首先，歐洲和中國電

力危機日益嚴重，並且正蔓延到其他地區。第二，地緣政治方面，中國和俄羅斯領導人未能親身

出席會議，但他們在協調氣候問題、推動各國達成共識方面顯然非常關鍵。此外，俄羅斯還是主

要的天然氣供應國之一，對於緩解歐洲的電力危機十分重要。

簡而言之，Ｇ２０峰會在氣候問題的討論上未能取得突破性的成果，讓人們看到了

ＣＯＰ２６上各國達成共識將面臨的難度。背後的原因包括減排措施和經濟發展的衝突，電力危

機，以及中美之間的緊張局勢等。長遠來看，ＣＯＰ２６可能標誌著全球應對氣候問題的戰略出

現轉變－從合作轉為各自為營： 歐盟已正式提出了碳邊界調整機制（ＣＢＡＭ），英國、美國

和加拿大也正在考慮將其納入氣候政策，這對發展中國家是一個不利的信號。

《法國外貿銀行亞太區首席經濟師 艾西亞》



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