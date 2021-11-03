《威少看世界－張少威》港府應大力資助校園體育

《威少看世界》香港理工大學上周授予奧運男子個人花劍冠軍張家朗榮譽博士學位，向這位

對香港有傑出貢獻的人致敬，同時也有助於推動奧運熱潮持續下去，讓體育運動在大學校園蓬勃

發展。說到校園體育，其實特區政府應當為此投入更多資源，特別是對中學和大學的體育運動提

供各種人力物力支援，因為這能幫助青少年提高身體質素，讓他們有更充足的精力投入學習，並

推動港人的整體健康水平逐步提高，減少未來的社會醫療開支。



＊大學球隊等於明星孵化器＊



中學和大學的體育運動特別是籃球、排球和足球等集體項目，在歐美發達國家已經基本成為

學生生活的一部分，體育課為學生提供參加基礎訓練的機會。而如果你具備體育天賦，則可加入

不同的球隊，日後脫穎而出；如果你喜歡熱鬧，也可以加入啦啦隊，在比賽暫停或中場休息時走

進場內表演一番；即使做不了這種出頭露面的事，你至少可以在看台上為自己的球隊加油打氣，

吶喊助威。



美國四大職業球類聯盟（籃球、足球、棒球、美式足球）每年都從大學生球員中挑選新人，

少數超級明星沒讀大學就被職業隊當作選秀對象，高中一畢業就開始做職業球員。美國大學的各

種隊際比賽不僅是造就明日之星的練兵場，而且也是培養團隊精神的訓練營，因為在隊裏每個人

都能感受到強烈的競爭意識和深厚的手足之情。從球隊中走出年輕人，多數心胸寬廣、待人友善

、適應力強、吃苦耐勞。上世紀九十年代有一部著名紀錄片叫《籃球夢》（Ｈｏｏｐ

Ｄｒｅａｍｓ），講述的是兩位芝加哥底層少年身處逆境，在高中時期努力追求籃球夢的故事。

該片上映之後廣受好評，可惜與奧斯卡獎擦身而過。



＊年度聯賽水平高人氣旺＊



美國大學生籃球聯賽從秋天打到春天，分地區逐級進行，在本地區名列前茅的球隊有機會參

加代表大學最高水平的ＮＣＡＡ甲組比賽。這是有六十四個隊參加的淘汰賽，能打入前十六名

（Ｓｗｅｅｔ Ｓｉｘｔｅｅｎ）的球隊就已經具備相當高的水準，再進一步是前八名

（Ｅｌｉｔｅ Ｅｉｇｈｔ），然後是前四名（Ｆｉｎａｌ Ｆｏｕｒ），從不同名次的叫法上

已經可以看出這些球隊有多厲害。每年都會出現大熱倒灶或弱隊爆冷戰勝強隊的情況，而進入最

後階段已是次年三月，於是就有了「三月的瘋狂」（Ｍａｒｃｈ Ｍａｄｎｅｓｓ）這個膾炙人

口的說法。



與職業男女籃球的ＮＢＡ和ＷＮＢＡ相比，大學生籃球比賽的場上氣氛更加熱烈，主要原因

是觀眾的構成與職業隊比賽時不同。ＮＣＡＡ的比賽經常在職業隊的主場舉行，但門票非常便宜

，參賽隊員的兄弟姐妹或者父母親友經常成群結隊到場助威，他們穿上代表校隊的波衫，整齊劃

一，大聲喊叫。這種場內觀眾的真情流露在職業隊比賽中較少見到，這也是大學生比賽的魅力所

在。



＊康大獨霸一方明星輩出＊



我在紐約時經常觀看大學生籃球比賽，２０年前東北部新英格蘭地區最強的是康涅狄格大學

隊（ＵＣｏｎｎ）。該校的男隊屬於一流球隊，迄今獲得過４次ＮＣＡＡ冠軍，而女隊則是超級

球隊，２０多年來已經贏得過十幾次ＮＣＡＡ冠軍（其中２００２至２００４年連奪３屆冠軍）

，造就了一大批明星球員。

ＵＣｏｎｎ籃球隊的吉祥物是哈士奇狗（Ｈｕｓｋｙ），非常可愛，我至今還保留著當年看球時

得到的紀念品：一塊包頭用的棉布方巾。



兩個月前，在東京奧運會女籃決賽中，我見到兩張熟悉的面孔，她們是當年ＵＣｏｎｎ取得

ＮＣＡＡ冠軍時的主力隊員：得分後衛Ｓｕｅ Ｂｉｒｄ和Ｄｉａｎａ Ｔａｕｒａｓｉ。她們

２０年前代表ＵＣｏｎｎ比賽，如今依然身手矯健。那天美國隊大勝東道主日本隊，再次蟬聯奧

運冠軍，這兩位康大隊友也獲得了歷史上男女籃球運動員均未有過的殊榮：５次獲得奧運金牌。

她們２００４年第一次代表美國隊參加雅典奧運會時獲得金牌，之後在北京、倫敦、里約熱內盧

又連拿３枚金牌，現在總共有５枚金牌。Ｓｕｅ已經４１歲，Ｄｉａｎａ今年３９歲，兩人仍保

持著良好的身體狀態，繼續在ＷＮＢＡ打球，成為職業體壇少見的常青樹。此外，她們還有一點

與眾不同，兩人都是早已出櫃的女同志，Ｓｕｅ的伴侶是人氣美國女足國家隊隊長Ｍｅｇａｎ

Ｒａｐｉｎｏｅ，而Ｄｉａｎａ則在２０１７年與前隊友Ｐｅｎｎｙ Ｔａｙｌｏｒ結婚，之後

Ｐｅｎｎｙ生了一兒一女，現在她們已過上四口之家的幸福日子。



＊投資學校體育一舉多得＊



美國的很多企業高管和政界領袖都曾是大學運動員，在大學打球培養了他們的毅力。校園體

育能有效地幫助學生全面發展，還可增強學校的凝聚力，形成品牌效應，吸引畢業生的捐助，因

此在體育方面的投資能夠產生多方面的積極效果，可謂一舉多得。美國總統每年都邀請大學球類

比賽冠軍隊到白宮作客，充分說明美國從上到下都很重視體育在大學教育中的作用，這一點非常

值得借鑒。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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