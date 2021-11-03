《鍾之日記》恒大建房履承諾，虛驚一場軍工吐

《鍾之日記》１１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



商務部就有關鼓勵囤糧的通知解畫後，滬深股市恐慌情緒有所消退但仍面對低氣壓，滬綜指

下午曾跌０﹒７％，全日跌幅收窄至０﹒２％，報３４９８﹒５４點仍失守三千五，深成指跌

０﹒０７％，創業板指跌０﹒３７％。

人民銀行逆回購加碼，今日進行的５００億元人民幣７天期逆回購，但仍淨回籠１５００億

元人民幣，本周公開市場暫錄收水５３００億元人民幣。股市交投顯著回落，兩市全日成交

１０００２億元人民幣，按日大減兩成險守萬億關口，為連續第９個交易日成交破萬億關。



＊兩萬五爭持，信義光能異動＊



美聯儲部署收水，美國市場憧憬投資氣氛轉好，隔晚美股三大指數同創收市新高。港股今日

開市早段稍有升幅外，其餘時間持續弱勢。受雙１１零售氣氛帶動，京東（０９６１８）、安踏

（０２０２０）及李寧（０２３３１）等零售銷售相關股份表現較好，煤炭板塊受動力煤價格回

升帶動造好，午後恒指於２５０００上下好淡爭持，最終收報２５０２４，跌７４點或０﹒３％

，主板成交１１９８﹒４９億元。

信義光能全日挫７﹒３％報１４﹒２４元，領跌藍籌，盤中創逾月新低；同系信義玻璃

（００８６８）倒升０﹒２％，信義能源（０３８６８）挫５﹒７％，信義儲電（０８３２８）

跌３﹒５％。



＊房地產融資回春，內房股暖心＊



據《上海證券報》從有關部門獲悉，１０月國內房地產貸款投放規模，無論環比還是同比，

均有較大幅度回升。金融機構對房地產融資已基本恢復正常，不過報道沒有透露具體數值。

報道引述銀行業金融機構人士稱，在部分地區和部分銀行中，房地產貸款正在「大方向沒有

改變」的前提下，視具體情況進行一些微調與修正，而在這一過程中更強調對「合理的資金需求

」的滿足。

另外，自從中國恒大（０３３３３）爆發債務危機之後，外界最擔心的是恒大在全國各地的

在建工程能否繼續，而這些爛攤子又會否影響地方樓價。恒大今日在其微信公眾號發文稱，今年

７至１０月，恒大已完成５４６個批次交樓工作，涉及１８４個不同項目超過５﹒７萬戶業主。

文章指，「保交樓」是恒大集團的頭等大事，集團上下全體員工會確保工程建設，保質保量完成

樓盤交付；文章另附上多個地盤的交樓現場照片，見有恒大新盤掛上橫幅，稱「歡迎業主回家」

。

內房股今日迎來大反彈，中國恒大走高４﹒３％，綠城（０３９００）飆８﹒１％，龍光

（０３３８０）抽升６﹒４％，融創（０１９１８）升２％，世茂（００８１３）漲２﹒３％，

碧桂園（０２００７）揚近１％，龍湖（００９６０）升０﹒３％。



＊網民想太多，軍工股熄火＊



商務部周一（１日）發布《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》

，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要，引發外界揣

測。商務部消費促進司司長朱小良昨（２日）發聲為外界疑慮降溫，稱目前各地生活物資貨源充

足，供應應該完全有保障；商務部專家亦對內媒表示，商務部發布有關通知是例行安排，目的是

為了更好地保障今冬明春生活必需品供應充足。

軍工股上日擦槍走火，今日股價快速回落，中航科工（０２３５７）全日跌３﹒１％，中船

防務（００３１７）吐４﹒９％，大陸航空科技控股（００２３２）亦跌２﹒４％。



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