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即市新聞

03/11/2021 17:00

《鍾之日記》恒大建房履承諾，虛驚一場軍工吐

　　《鍾之日記》１１月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。

　　商務部就有關鼓勵囤糧的通知解畫後，滬深股市恐慌情緒有所消退但仍面對低氣壓，滬綜指
下午曾跌０﹒７％，全日跌幅收窄至０﹒２％，報３４９８﹒５４點仍失守三千五，深成指跌
０﹒０７％，創業板指跌０﹒３７％。
　　人民銀行逆回購加碼，今日進行的５００億元人民幣７天期逆回購，但仍淨回籠１５００億
元人民幣，本周公開市場暫錄收水５３００億元人民幣。股市交投顯著回落，兩市全日成交
１０００２億元人民幣，按日大減兩成險守萬億關口，為連續第９個交易日成交破萬億關。

＊兩萬五爭持，信義光能異動＊

　　美聯儲部署收水，美國市場憧憬投資氣氛轉好，隔晚美股三大指數同創收市新高。港股今日
開市早段稍有升幅外，其餘時間持續弱勢。受雙１１零售氣氛帶動，京東（０９６１８）、安踏
（０２０２０）及李寧（０２３３１）等零售銷售相關股份表現較好，煤炭板塊受動力煤價格回
升帶動造好，午後恒指於２５０００上下好淡爭持，最終收報２５０２４，跌７４點或０﹒３％
，主板成交１１９８﹒４９億元。
　　信義光能全日挫７﹒３％報１４﹒２４元，領跌藍籌，盤中創逾月新低；同系信義玻璃
（００８６８）倒升０﹒２％，信義能源（０３８６８）挫５﹒７％，信義儲電（０８３２８）
跌３﹒５％。

＊房地產融資回春，內房股暖心＊

　　據《上海證券報》從有關部門獲悉，１０月國內房地產貸款投放規模，無論環比還是同比，
均有較大幅度回升。金融機構對房地產融資已基本恢復正常，不過報道沒有透露具體數值。
　　報道引述銀行業金融機構人士稱，在部分地區和部分銀行中，房地產貸款正在「大方向沒有
改變」的前提下，視具體情況進行一些微調與修正，而在這一過程中更強調對「合理的資金需求
」的滿足。
　　另外，自從中國恒大（０３３３３）爆發債務危機之後，外界最擔心的是恒大在全國各地的
在建工程能否繼續，而這些爛攤子又會否影響地方樓價。恒大今日在其微信公眾號發文稱，今年
７至１０月，恒大已完成５４６個批次交樓工作，涉及１８４個不同項目超過５﹒７萬戶業主。
文章指，「保交樓」是恒大集團的頭等大事，集團上下全體員工會確保工程建設，保質保量完成
樓盤交付；文章另附上多個地盤的交樓現場照片，見有恒大新盤掛上橫幅，稱「歡迎業主回家」

　　內房股今日迎來大反彈，中國恒大走高４﹒３％，綠城（０３９００）飆８﹒１％，龍光
（０３３８０）抽升６﹒４％，融創（０１９１８）升２％，世茂（００８１３）漲２﹒３％，
碧桂園（０２００７）揚近１％，龍湖（００９６０）升０﹒３％。

＊網民想太多，軍工股熄火＊

　　商務部周一（１日）發布《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》
，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要，引發外界揣
測。商務部消費促進司司長朱小良昨（２日）發聲為外界疑慮降溫，稱目前各地生活物資貨源充
足，供應應該完全有保障；商務部專家亦對內媒表示，商務部發布有關通知是例行安排，目的是
為了更好地保障今冬明春生活必需品供應充足。
　　軍工股上日擦槍走火，今日股價快速回落，中航科工（０２３５７）全日跌３﹒１％，中船
防務（００３１７）吐４﹒９％，大陸航空科技控股（００２３２）亦跌２﹒４％。

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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