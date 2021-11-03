【解決電荒】鄭商所上調動力煤部分期貨合約交易保證金至５０％

《經濟通通訊社３日專訊》鄭商所昨日（２日）發布公告，決定自周四（４日）結算時起，

再上調動力煤期貨２１１２及２２０１合約的交易保證金至５０％，動力煤期貨２２０２、

２２０３、２２０４及２２０５合約的交易保證金標準調至４０％。（ｌｃ）

