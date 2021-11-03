【新冠肺炎】全國昨新增本土確診９３宗，黑龍江３５例北京９宗

《經濟通通訊社３日專訊》國家衛健委公布，昨日（２日）報告新增確診病例１０９例。其

中，本土病例９３例（黑龍江３５例，均在黑河市；河北１４例，均在石家莊市；甘肅１４例，

其中天水市１３例、蘭州市１例；北京９例，均在昌平區；內蒙古６例，均在阿拉善盟；重慶４

例，其中九龍坡區２例、巴南區１例、長壽區１例；青海４例，均在西寧市；江西２例，均在上

饒市；雲南２例，均在德宏傣族景頗族自治州；寧夏２例，均在銀川市；四川１例，在成都市）

，含１例由無症狀感染者轉為確診病例（在北京）；境外輸入病例１６例，含３例由無症狀感染

者轉為確診病例。無新增死亡病例。新增疑似病例１例，為境外輸入病例（在上海）。

當日新增治愈出院病例２１例，解除醫學觀察的密切接觸者２５０５人，重症病例較前一日

增加２例。境外輸入現有確診病例３７７例（其中重症病例２例），現有疑似病例３例。累計確

診病例９６７０例，累計治愈出院病例９２９３例，無死亡病例。

現有確診病例１０００例（其中重症病例３７例），累計治愈出院病例９１７８７例，累計

死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９７４２３例，現有疑似病例３例。累計追蹤到密切接

觸者１２６２１２２人，尚在醫學觀察的密切接觸者３９７１６人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８８４７例。其中，香港特別行政區１２３４９例（出

院１２０３４例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７５例），台灣地區

１６４２１例（出院１３７４２例，死亡８４７例）。



＊全國報告新增無症狀感染１９宗＊



昨日全國報告新增無症狀感染者１９例，其中境外輸入８例，本土１１例（江西７例，均在

上饒市；重慶２例，其中渝北區１例、長壽區１例；黑龍江１例，在哈爾濱市；四川１例，在成

都市）；當日轉為確診病例４例（境外輸入３例）；當日解除醫學觀察２３例（境外輸入２１例

）；尚在醫學觀察的無症狀感染者３８４例（境外輸入３３５例）。（ｗｌ）

