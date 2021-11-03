【解決電荒】國鐵集團：１０月發送電煤１﹒２２億噸同比增２５％

《經濟通通訊社３日專訊》據中國國家鐵路集團有限公司，１０月份國家鐵路發送電煤

１﹒２２億噸，同比增長２５％，環比增長２１％。

至１０月底，全國３６３家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數達到１９﹒１天，較９月末增加

５﹒１天。截至１０月底，東北地區７８家鐵路直供電廠存煤可耗天數達到２０天，較９月底增

加６天。日前秦皇島港存煤量已到５００萬噸以上。（ｄｗ）

