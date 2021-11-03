【大國博弈】工信部：堅決反對美撤銷中國電信在美國的２１４牌照

《經濟通通訊社３日專訊》針對美國聯邦通訊委員會早前通過撤銷中國電信（００７２８）

（滬：６０１７２８）美國子公司在美國的營運許可的決定，工信部今日發布聲明指出，注意到

美國聯邦通信委員會（ＦＣＣ）於１０月２６日，以國家安全考慮為由，投票決定吊銷中國電信

美洲子公司在美國的２１４牌照，中方對此堅決反對。

聲明中稱，近年來美方不斷以國家安全為由，罔顧事實，頻繁制裁中國企業。這是濫用國家

力量對中國企業的無理打壓，是對國際經貿規則的嚴重破壞。工信部敦促美方撤回吊銷中國電信

２１４牌照的決定，以公正、無歧視的態度對待中國電信企業，停止將國家安全概念泛化、將經

濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼

續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

早前美國聯邦通訊委員會以國家安全為由，通過撤銷中國電信美國子公司在美國的營運許可

，公司需要在６０日內停止提供服務，結束在美國近２０年的營運。委員會認為中國電信受到中

國政府的影響和控制，極有可能在沒有受獨立司法監督的充分法律程序下，被迫遵守中國政府要

求，令公司和中國政府有機會取得、儲存、干擾或誤轉美國的通訊，增加重大的國家安全及執法

風險。（ｄｗ）

