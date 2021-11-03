《低碳變革》氣候大會中方代表：中國是最大排放國因特殊發展階段

《經濟通通訊社３日專訊》在蘇格蘭格拉斯哥出席聯合國氣候變化大會的中國氣候變化事務

特使解振華表示，中國已盡最大努力應對氣候變化，中國之所以是目前最大的排放國，原因是正

處於特殊的發展階段，今後會加快減排，會以實際行動兌現承諾。他重申，美國及其他發達國家

應在加快減排上做得更多，而並非中國。

英國首相約翰遜認為，國家主席習近平未有親身出席聯合國氣候變化峰會，並不代表中國不

參與應對氣候變化這場鬥爭，指中國已派出一個非常高層的代表團參與，又指中國已作出實質承

諾，讚賞中國決定結束對海外燃煤發電廠的融資，雖然不包括國內項目，但希望中國在減排方面

能做得更多，又認為已經開始看到中國的決定，對整個亞太區的影響。



＊拜登批評中俄領導人缺席是重大錯誤＊



美國總統拜登批評，習近平及俄羅斯總統普京不出席聯合國氣候大會是重大錯誤。拜登指氣

候變化是當前最迫切議題，他親自出席氣候大會，將對其他國家如何看待美國及美國的領導角色

產生深遠影響。他又指中國雖然試圖宣示其世界領袖新角色，但領導人卻缺席，試問如何扮演領

導角色。

拜登提到，他正準備與習近平舉行視像連線峰會，但雙方仍未敲定峰會時間。他形容美中兩

國存在競爭關係，但不需要變成衝突，又指他已向習近平表明期望對方依照規則行事。（ｊｔ）

