【聚焦人幣】上海清算所：將推以ＬＰＲ１Ｙ為參考的利率互換產品

《經濟通通訊社３日專訊》上海清算所公告，為落實貸款市場報價利率（ＬＰＲ）形成機制
改革要求，進一步滿足市場成員對於人民幣利率互換集中清算業務系統功能的需求，銀行間市場
清算所股份有限公司將於１１月８日推出以ＬＰＲ１Ｙ為參考利率的人民幣利率互換集中清算產
品。
產品的重置周期和支付周期為季度，其他合約要素與現有利率互換集中清算產品保持一致，
具體業務處理、風險管理措施及系統操作流程保持不變。（ｃｔ）
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