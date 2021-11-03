【債券通】１０月境外機構買賣中國債券日均交易量環比增１８％

《經濟通通訊社３日專訊》債券通公司昨日（２日）發布債券市場運行報告顯示，１０月，

境外機構買賣中國債券交投活躍。當月，日均交易量達２７９億元 （人民幣．下同），環比增

長１８％，同比增長６３％，月度總交易量達４４６６億，交易筆數為５９１１。

截至１０月底，債券通匯集了來自全球３４個國家和地區的３０８４家境外機構投資者，全

球排名前１００的資產管理公司中有７８家完成債券通備案入市。債券通表示，富時羅素於１０

月２９日將中國國債納入富時世界國債指數，是中國與全球市場接軌的又一個重要里程碑。指數

納入首日，來自日本資產管理公司的ＥＴＦ和基金交易活躍。預計於２０２４年９月之前，將吸

引逾１３００億美元的離岸資金流入中國境內市場。



＊中誠信國際：國債入富帶動收益率下行＊



中誠信國際研究院發布研究報告認為，中國債券完全納入富時世界債券指數將給債市額外帶

來動型投資資金約１３００億－１６００億美元；考慮到納入過程分３６個月完成，月均被動型

增量資金或位於３６億－５０億美元左右，但主動型海外資金資金的流動或仍受整體海外環境的

影響，從而對外資持債總規模產生一定的影響。

同時，海外資金的流動也將持續利好國內債市，對國內債市行情形成一定支撐。當外資增持

中國國債規模不斷提升，國債新增配置需求也隨之增加，從而帶動國債收益率下行，在不考慮其

他因素影響的情況下，預計國債完全納入富時世界債券指數後，境外機構持有中國國債佔比將進

一步提升，或帶動１０年期國債收益下行約６－１０ＢＰ。（ｗｌ）

