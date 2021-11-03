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即市新聞

03/11/2021 11:09

【重拳監管】微信屏蔽淘寶購物車，官媒強調互聯互通須抓緊辦到

　　《經濟通通訊社３日專訊》一年一度的電商狂歡季開啟，面對琳瑯滿目不知如何「剁手」的
商品，小夥伴之間不免想要交換信息或者拼單。不過，不少微信用戶近期發現，當你想將淘寶購
物車里的商品分享到微信，卻只能獲得一串亂碼，甚至有人發現微信里連複製鍵都消失了。這些
現象明顯與監管近月來反復要求各大Ａｐｐ「解除外鏈屏蔽」背道而馳。
　　人行旗下《經濟日報》發表最新文章稱，「雙１１」剛開始，「微信屏蔽淘寶購物車」就上
了熱搜。很明顯，淘寶購物車被中國最大的互聯網社交平台手動「熄火」了。文章揶揄，超大平
台應當有超大格局。換個角度想，大家都要寫財報和ＰＰＴ，Ａｐｐ何苦「為難」Ａｐｐ？用好
中國大市場，用好技術的力量，用好商業夥伴的存量，當一個個來自中國的企業紛紛成為全球某
個領域的龍頭，大家的臉上都有光，大家的股價才會漲。

＊互聯互通不是願不願意的問題，是如何辦到的問題＊

　　文章還提及近期發布的《互聯網平台落實主體責任指南（徵求意見稿）》，強調超大型平台
要承擔的責任中，排在最前面的就是落實公平競爭示範、平等治理與開放生態。這是主管部門發
出的清晰信號－－互聯互通，不是願意不願意的問題，是得抓緊想如何辦得到的問題。從反饋來
看，網友們並非一定要看到淘寶購物車在微信里暢通無阻，他們真正關注的，其實是互聯互通該
如何推進。比如，支付寶能給微信發紅包嗎？百度能搜索微信公眾號的內容嗎？淘寶能購買拼多
多和京東的商品嗎？
　　事實上，國家工信部９月初曾召開「屏蔽網址鏈接問題行政指導會」，提出即時通訊軟件的
合規標準，要求在９月１７日前各平台必須按標準解除屏蔽。當其時，通過騰訊ＱＱ確實已可直
接打開淘寶和抖音的鏈接，不再需要通過口令進行Ａｐｐ複製打開，但微信依然尚未解除外鏈屏
蔽。（ｗｌ）

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