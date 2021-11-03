《股林淘金－林家亨》象徵式減買債，美股再闖新高

《股林淘金》美國市場有消息透露，未來即將公布的美國聯儲局之減買債規模，比市場預期

的為低，債券類別的只係每月減少１００億美元，按揭類別（ＭＢＳ）的只係減少５０億美元，

與現時的每個月投入１２００億美元買債活動，減除上述金額之後，基本上仍然是維持每個月買

入１０５０億美元的ＱＥ行為，名義上是收水，實質上仍然是大量放水。美股情緒繼續高漲，三

大指數繼續創出新高紀錄。

昨晚美股的中概股ＡＤＲ表現略差，ＡＤＲ港股比例指數下跌１９０點。騰訊

（００７００）下跌１０﹒２３元；

港交所（００３８８）下跌２﹒６元；阿里巴巴（０９９８８）下跌３﹒１４元；美團

（０３６９０）下跌２﹒７５元；比亞迪（０１２１１）微升０﹒０６元。

騰訊在１１月１０日將公布第三季業績，高盛證券及巴克萊證券皆給予騰訊良好的買入評級

，投資者可於留意。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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