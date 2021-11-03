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即市新聞

03/11/2021 11:51

【海航動向】海航紐約商廈遭物管公司控惡意破產，揭海航從未交租

　　《經濟通通訊社３日專訊》持有紐約公園大道２４５號商業大廈控股權的海航系公司ＰＷＭ
　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，在美國向法庭聲請破產，法院日前召開聽證會。
ＰＷＭ一方在聽證會上表示，物業管理人ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ經營不力，在主要租戶美國職業棒球
大聯盟退租後沒有積極尋找承租人，導致這座曼哈頓「地王」陷入財務困難。ＰＷＭ一方另提到
，海航在中國的重組也是公司決定讓該商廈破產的一個因素。
　　根據ＰＷＭ的說法，假如ＰＷＭ於今年內無法如期支付一筆重要款項，銀行有權扣押公司現
金，從而導致公司無法分紅，ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ屆時有權取消對該商廈持股的贖回權，以折價收
購整幢商廈。
　　海航集團於２０１８年將公園大道商廈部分股權售予美國寫字樓ＲＥＩＴ公司ＳＬ　
Ｇｒｅｅｎ，並交由對方處理商廈的租務工作。代表ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ的律師在聽證會上反駁，
海航集團諉過於人，把物業管理公司當作替罪羊，並惡意申請破產。根據美國法律，若法院認定
企業存在不當意圖，會否決其破產動議。
　　ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ一方指出，海航集團是商廈持有人之外，還是一個「不負責任的租戶」，
海航在投訴ＳＬ　Ｇｒｅｅｎ管理不善的同時，卻從未就其租用的辦公室位置支付過租金。
（ｅｙ）
　

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