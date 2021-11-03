【海航動向】海航紐約商廈遭物管公司控惡意破產，揭海航從未交租

《經濟通通訊社３日專訊》持有紐約公園大道２４５號商業大廈控股權的海航系公司ＰＷＭ

Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，在美國向法庭聲請破產，法院日前召開聽證會。

ＰＷＭ一方在聽證會上表示，物業管理人ＳＬ Ｇｒｅｅｎ經營不力，在主要租戶美國職業棒球

大聯盟退租後沒有積極尋找承租人，導致這座曼哈頓「地王」陷入財務困難。ＰＷＭ一方另提到

，海航在中國的重組也是公司決定讓該商廈破產的一個因素。

根據ＰＷＭ的說法，假如ＰＷＭ於今年內無法如期支付一筆重要款項，銀行有權扣押公司現

金，從而導致公司無法分紅，ＳＬ Ｇｒｅｅｎ屆時有權取消對該商廈持股的贖回權，以折價收

購整幢商廈。

海航集團於２０１８年將公園大道商廈部分股權售予美國寫字樓ＲＥＩＴ公司ＳＬ

Ｇｒｅｅｎ，並交由對方處理商廈的租務工作。代表ＳＬ Ｇｒｅｅｎ的律師在聽證會上反駁，

海航集團諉過於人，把物業管理公司當作替罪羊，並惡意申請破產。根據美國法律，若法院認定

企業存在不當意圖，會否決其破產動議。

ＳＬ Ｇｒｅｅｎ一方指出，海航集團是商廈持有人之外，還是一個「不負責任的租戶」，

海航在投訴ＳＬ Ｇｒｅｅｎ管理不善的同時，卻從未就其租用的辦公室位置支付過租金。

（ｅｙ）



