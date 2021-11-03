【Ａ股外援】富時羅素：尚未就擴大旗下中國Ａ５０指數範圍做決定

《經濟通通訊社３日專訊》針對市場消息稱富時羅素（ＦＴＳＥ Ｒｕｓｓｅｌｌ）正在考

慮擴大旗下富時中國Ａ５０指數的範圍，內媒《澎湃新聞》引述富時羅素方面回應稱，正在進行

多方面咨詢，但尚未做出任何決定。

據英國《金融時報》早前報道，富時羅素考慮對富時中國Ａ５０指數作出重大調整，包括可

能將成分股比例提高一倍至１００家。（ｗｌ）

