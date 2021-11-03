【聚焦數據】１０月財新服務業ＰＭＩ升至５３﹒８，通脹壓力續顯

《經濟通通訊社３日專訊》１０月上、中旬疫情形勢持續向好，疊加「十一」黃金周的拉動

作用，服務業供給、需求保持擴張態勢，景氣度繼續改善。今日公布的１０月財新中國通用服務

業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５３﹒８，較９月回升０﹒４個百分點，為２０２１年８

月來最高，但仍略低於長期均值５４﹒１。

此前公布的１０月財新中國製造業ＰＭＩ錄得５０﹒６，較９月回升０﹒６個百分點，重回

擴張區間。兩大行業景氣度同時回升，拉動１０月財新中國綜合ＰＭＩ上升０﹒１個百分點至

５１﹒５。

這一走勢與國家統計局ＰＭＩ相悖。國家統計局公布的１０月製造業ＰＭＩ較９月下降

０﹒４個百分點至４９﹒２，連續兩個月低於榮枯線，服務業商務活動指數錄得５１﹒６，回落

０﹒８個百分點；兩大行業同時走弱拖累綜合ＰＭＩ回落０﹒９個百分點至５０﹒８。



＊生產指數、新訂單指數均錄８月以來新高＊



疫情負面影響減弱，疊加國慶長假需求上升，帶動１０月服務業供給、需求同步修復，生產

指數和新訂單指數均錄得８月以來新高。隨著各經濟體從疫情中復蘇，海外客戶需求穩步改善，

１０月服務業新出口訂單量回升至擴張區間，增速為六個月來最高。

供需改善帶動就業繼續回暖，１０月服務業用工連續第二個月擴張。不過，當月就業指數僅

略高於臨界值，與９月持平。服務業積壓工作量中止了此前三個月的上升態勢，總體保持穩定。



＊服務業價格上漲提速，銷售價格指數錄三個月高＊



服務業價格持續上升，通脹壓力繼續顯現。１０月服務業投入價格連續１６個月上漲，並較

９月提速。同時穩健的市場需求使得成本端壓力部分傳導至下游，服務業銷售價格指數錄得三個

月來最高，且高於歷史均值。

１０月服務業企業對經營前景保持樂觀，但樂觀度降至７月以來最低，並繼續低於長期均值

。受訪企業預期疫情將會持續好轉，新業務將有所增長，不過也有部分企業擔心成本上揚和供應

鏈受阻會影響未來一年的經營。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，９月下旬至１０月中旬，疫情對經濟的不利影響有所減弱

，市場需求向好，供給略顯疲弱，製造業明顯弱於服務業。供給約束成為影響經濟運行的首要因

素：原材料短缺，大宗商品價格保障，疊加電力供應不足，對製造業企業生產形成制約，破壞供

應鏈穩定，對服務業企業亦有顯著影響。通脹壓力繼續飆升，下游企業夾縫中生存壓力凸顯。政

策方面既要採取有效措施對大宗商品保供穩價，更要對下游企業尤其是中小企業的生存狀況重點

關注。此外，１０月下旬開始，新一輪疫情波及多個省份，對經濟的不利影響獲將卷土重來，有

效防控疫情與維持正常經濟秩序還需統籌兼顧。（ｗｌ）

