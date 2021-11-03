【解決電荒】秦皇島港煤炭場存５００萬噸，近一月內提升過百萬噸

《經濟通通訊社３日專訊》據發改委消息，隨著各項增產增供措施落地見效，１０月中下旬
以來，全國煤炭產量大幅增加。秦皇島港鐵路到車持續保持在６０００車以上，最高超過
８０００車，鐵路調入量快速增加，場存已突破５００萬噸，較月初提升超過１００萬噸。
發改委表示，在１０月２７日大秦線檢修結束後，卸車水平明顯提升，進煤量進一步增加，
中轉流通環節更加順暢有序，有力保障了下游拉運需要。（ｄｗ）
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