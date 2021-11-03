【ＦＯＣＵＳ】市值逼２﹒７萬億美元，加密貨幣玩的就是心跳

【ＦＯＣＵＳ】「神秘人」中本聰發表「比特幣白皮書」迎來１３周年之際，全球加密貨幣

總市值直逼２﹒７萬億美元，不單「鼻祖」比特幣從７月的３萬美元回撤低點，再突破６﹒４萬

美元，

第二把交椅的以太幣同刷新４５００美元紀錄新高。

幣圈「玩的就是心跳」，原來有過之而無不及的是一眾概念股及ＥＴＦ。而眼見加密貨幣崛

起大勢難擋，從華爾街到亞馬遜，紛紛備戰加密數字資產領域。



＊比特以太風騷，魷魚狗狗惆悵＊



２０２１年近尾，若論年初至今回報最標青的資產，ＷＴＩ原油以接近８０％問鼎。不過，

比起一眾

加密貨幣，主流的油、銅、標指等統統甘拜下風，截至周二（２日）計，年初至今比特幣升

１１７％，以太幣升５２２％，幣安幣升１３８０％。

不過，並非所有加密貨幣都穩賺，一款借韓劇《魷魚遊戲》而走紅的「魷魚幣（Ｓｑｕｉｄ

Ｇａｍｅ Ｔｏｋｅｎ」，在周一（１日）火箭式突破２８６０美元高位後，幣值瞬間暴跌

９９﹒９９％幾乎歸零。交易記錄顯示該幣的匿名創建者，至少收集了３４０萬美元投資者資金

後疑似走佬。而早前獲馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ）加持的狗狗幣，未如比特幣般好運，現價

仍幾乎僅得５月高位的三分一。

幣圈有人歡喜有人愁，但一眾加密貨幣概念股及ＥＴＦ則贏家通吃。區塊鏈概念股ＭＡＲＡ

年初至今漲逾５倍，比特幣挖礦公司ＲＩＯＴ年初至今漲逾八成；持有逾６５萬枚比特幣的信託

基金ＧＢＴＣ，過去一個多月即漲近五成。



＊華爾街亞馬遜紛備戰數字資產＊



自中本聰２００８年１０月３１日發表《比特幣：一種點對點式的電子現金系統》，比特幣

或是人

類史上回報最奇幻的資產，千夫所指又擁躉者眾。最新加入唱好的是蘋果公司聯合創始人

Ｓｔｅｖｅ Ｗｏｚｎｉａｋ，他把比特幣稱為具備數學般的純度，不同於「人造」的美元，「

我始終相信自然勝過人類。」

就在周三（３日），澳洲聯邦銀行（ＣＢＡ）宣布將通過應用程序，為６５０萬客戶提供購

買、出售和持有加密資產的能力。而７月時否認年底前將接受比特幣支付的電商巨頭亞馬遜，旗

下ＩＴ公司ＡＷＳ最新正尋求聘請一位首席數字資產專家，負責商務拓展及金融服務。此外，包

括高盛、惠譽、匯豐、摩通等至少１２家金融機構，過去數年跟加密資產相關職位的員工總數都

翻倍。

無央行背書的加密貨幣到底是否垃圾騙局？見仁見智，但隨著人類貨幣注定走向數字化，

去中心化金融 （ＤｅＦｉ） 趨勢和監管如何演變，值得留意。

