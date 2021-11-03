《投資智慧－鄧聲興》京東集團（９６１８）穩步推進下沉市場戰略

《投資智慧》國家發改委等三部門發布「十四五電子商務發展規劃」，指出到２０２５年全

國電子商務交易額預計目標為４６萬億元，全國網上零售額預期目標１７萬億元，跨境電子商務

交易額預期目標２﹒５萬億元。早在「十三五」時期，電子商務就取得了顯著成就。電子商務交

易額從２０１５年的２１﹒８萬億元增至２０２０年的３７﹒２萬億元；全國網上零售額

２０２０年達到１１﹒８萬億元；電子商務從業人員規模超過６０００萬，電商新業態、新模式

創造了大量新職業、新崗位，成為重要的社會穩定器。



近日正逢內地「雙１１」電商狂歡節邁入第１３年，阿里巴巴（０９９８８）和京東，都將

活動時間大幅提前。京東集團公布今年度雙十一促銷活動已於１０月３１日正式啟動，從１０月

３１日晚上８時開始的４個小時內，集團累計售出商品超過１﹒９億件；截至３１日晚上１０時

，活動啟動兩小時內全國已有超過１００萬名消費者收到京東雙十一包裹。數據顯示，今年京東

直播帶貨開場僅２０分鐘已超過去年１１月１日全日成績。分品類來看，京東家電整體１小時成

交額超去年開售首日全天；京東美妝４小時成交額超過去年開售首日全天；京東電器超級體驗店

重慶店、合肥店、西安京東ＭＡＬＬ開售１０分鐘成交額破１０００萬元人民幣，重慶店成交額

按年增長７１０％；京東自有品牌總成交額亦按年增長２６６％，其中京東京造總成交額增長

２７９％。銷售數據屢破紀錄，帶領集團股價走勢向好，現已突破多條主要平均線，挑戰１０天

線水平。



隨著集團的下沉市場戰略持續穩步推進，不斷完善豐富自身業務模式及產品管線，整合自身

流量，進一步發展京喜、京喜拼拼、京心ＡＰＰ等，達成協同效應，對接本地社區超市，發展

３Ｐ品類方面的合作，探索「社區團購＋到家」新模式。有望帶來積極反響，對集團中長線前景

持樂觀態度。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未

持有上述股份）



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