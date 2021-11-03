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即市新聞

03/11/2021 11:36

《拆局麒想－林嘉麒》贛鋒（０１７７２）搭上特斯拉，直接利好﹖

　　《拆局麒想》投資者對美國股王Ｔｅｓｌａ趨之若鶩，股價累創新高，在業務上企業也必想
扯上關係。最新贛鋒鋰業（０１７７２）宣布，旗下全資子公司與特斯拉（上海）簽署了《產品
供應合同》，約定２０２２年１月１日起至２０２４年１２月３１日，向特斯拉供應電池級氫氧
化鋰產品。能夠與特斯拉合作是喜事，惟實質有「幫助」嗎﹖有的，又有多大﹖
　
　　首先，今次公告指，「實際採購數量及銷售金額以特斯拉發出的採購訂單為準」，即是說訂
單是未知數。可以很多，也可以沒有。另外，公司亦不是第一次與特斯拉有合作，早於２０１８
年至２０２０年同樣有相類似合同，當年２０１９年年報曾提及，「我們的氫氧化鋰海外市場佔
有率獲得進一步提升，產品質量得到ＬＧＣｈｅｍ、特斯拉、三星等國際高端客戶的公認好評」
，但是沒有提到這些國際知名企業對其收入及利潤的實際幫助，而「公認好評」的意思含糊，可
以給予「好評」但沒有幫襯，就像社交平台「點讚」一樣，沒有實質利益。事實上，公司
２０１９年的海外收入只佔３５％份量不多。今次合同是與特斯拉（上海）簽的，理所當然與特
斯拉在中國生產有關，也值得憧憬。只是令筆者有疑問的是，２０２０年至２０２２年呢﹖雙方
合作應該是中斷了吧。原因又是甚麼﹖
　
　　儘管未來合同金額是未知數，我們也可以由贛鋒的產能或未來計劃大約猜測。集團是
２０２０年全球氫氧化鋰產能份額龍頭，市佔２８％（２０１９：１５％），而　全球氫氧化鋰
產量份額排第二，市佔２４％，第二（２０１９，１９％），其龍頭地位不用懷疑。２０２０年
底，其設計產能高達每年８１萬噸，按年大增１倍；有效產能由２０１９年的每年２４萬噸，增
加２９％，至每年３１萬噸。不過要留意，２０２０年的產能利用率已高達８８％，在２０１９
年再高效能使用達９９﹒３９％，證明集團有需要加快擴張產能去完成特斯拉等大客的未來訂單

　
　　集團早有準備，在廣東省惠州市，在建高端聚合物鋰電池研發及生產基地項目，開展高端聚
合物鋰電池研發和生產，預期消費類電池每年３０００萬；在江西省新余市，年產５ＧＷｈ新型
鋰電池項目，建設５ＧＷｈ鋰電池生產製造基地；在重慶市，建設年產１０ＧＷｈ新型鋰電池科
技產業園及先進電池研究院項目。在動力儲能電池，２０１７年贛鋒鋰電已由６億瓦時高容量鋰
離子動力電池，產量提升至，２０２０年底贛鋒鋰電磷酸鐵鋰電池產能達到１ＧＷｈ，並計劃擴
產到３ＧＷｈ。而集團亦有「電池級無水氫氧化鋰」、「高純度無水氯化鋰」等江西省重點新產
品１１項。不過，以現時已公布的資料看，產能未見在預示的將來大幅增加，筆者擔心產能追不
上需求，不應付苛，計劃中的新建項目，距離集團計劃的３ＧＷｈ相距甚遠。集團有逼切性加快
擴張產能以滿足特斯拉等大客的需求。問題是，加快擴充的話，有需要融資嗎﹖《獨立股評人　
林嘉麒》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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