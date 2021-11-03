《拆局麒想－林嘉麒》贛鋒（０１７７２）搭上特斯拉，直接利好﹖

《拆局麒想》投資者對美國股王Ｔｅｓｌａ趨之若鶩，股價累創新高，在業務上企業也必想

扯上關係。最新贛鋒鋰業（０１７７２）宣布，旗下全資子公司與特斯拉（上海）簽署了《產品

供應合同》，約定２０２２年１月１日起至２０２４年１２月３１日，向特斯拉供應電池級氫氧

化鋰產品。能夠與特斯拉合作是喜事，惟實質有「幫助」嗎﹖有的，又有多大﹖



首先，今次公告指，「實際採購數量及銷售金額以特斯拉發出的採購訂單為準」，即是說訂

單是未知數。可以很多，也可以沒有。另外，公司亦不是第一次與特斯拉有合作，早於２０１８

年至２０２０年同樣有相類似合同，當年２０１９年年報曾提及，「我們的氫氧化鋰海外市場佔

有率獲得進一步提升，產品質量得到ＬＧＣｈｅｍ、特斯拉、三星等國際高端客戶的公認好評」

，但是沒有提到這些國際知名企業對其收入及利潤的實際幫助，而「公認好評」的意思含糊，可

以給予「好評」但沒有幫襯，就像社交平台「點讚」一樣，沒有實質利益。事實上，公司

２０１９年的海外收入只佔３５％份量不多。今次合同是與特斯拉（上海）簽的，理所當然與特

斯拉在中國生產有關，也值得憧憬。只是令筆者有疑問的是，２０２０年至２０２２年呢﹖雙方

合作應該是中斷了吧。原因又是甚麼﹖



儘管未來合同金額是未知數，我們也可以由贛鋒的產能或未來計劃大約猜測。集團是

２０２０年全球氫氧化鋰產能份額龍頭，市佔２８％（２０１９：１５％），而 全球氫氧化鋰

產量份額排第二，市佔２４％，第二（２０１９，１９％），其龍頭地位不用懷疑。２０２０年

底，其設計產能高達每年８１萬噸，按年大增１倍；有效產能由２０１９年的每年２４萬噸，增

加２９％，至每年３１萬噸。不過要留意，２０２０年的產能利用率已高達８８％，在２０１９

年再高效能使用達９９﹒３９％，證明集團有需要加快擴張產能去完成特斯拉等大客的未來訂單

。



集團早有準備，在廣東省惠州市，在建高端聚合物鋰電池研發及生產基地項目，開展高端聚

合物鋰電池研發和生產，預期消費類電池每年３０００萬；在江西省新余市，年產５ＧＷｈ新型

鋰電池項目，建設５ＧＷｈ鋰電池生產製造基地；在重慶市，建設年產１０ＧＷｈ新型鋰電池科

技產業園及先進電池研究院項目。在動力儲能電池，２０１７年贛鋒鋰電已由６億瓦時高容量鋰

離子動力電池，產量提升至，２０２０年底贛鋒鋰電磷酸鐵鋰電池產能達到１ＧＷｈ，並計劃擴

產到３ＧＷｈ。而集團亦有「電池級無水氫氧化鋰」、「高純度無水氯化鋰」等江西省重點新產

品１１項。不過，以現時已公布的資料看，產能未見在預示的將來大幅增加，筆者擔心產能追不

上需求，不應付苛，計劃中的新建項目，距離集團計劃的３ＧＷｈ相距甚遠。集團有逼切性加快

擴張產能以滿足特斯拉等大客的需求。問題是，加快擴充的話，有需要融資嗎﹖《獨立股評人

林嘉麒》



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